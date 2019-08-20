Від глобального потепління постраждають навіть сонячні панелі

Кремнієві сонячні батареї можуть втратити близько 0,45% своєї потужності на кожен градус глобального підвищення температури.

До таких висновків прийшли вчені з з Массачусетського технологічного інституту (MIT), вивчивши можливі наслідки підвищення глобальної температури для роботи сонячних модулів, пише RenEn.

Найбільше від світового підвищення температури будуть втрачати потужність сонячні панелі в Центральній Азії, частини Африки і південних штатах США. Хоча в цілому продуктивність панелей під впливом потепління буде знижуватися по всьому світу.

Від підвищення температури в світі вироблення сонячної енергетики знизиться

"Ми прогнозуємо середнє зниження річного вироблення на 15 кВт*год на кіловат встановленої потужності, а в деяких районах до 50 кВт*год на кіловат", – пишуть дослідники MIT.

При цьому наголошується, що різні модулі реагують на підвищення температури по-різному. Тобто стійкість батарей до нагрівання тут буде грати роль.

Хоча вчені попереджають про зниження продуктивності сонячних модулів – в цілому вони називають вплив глобального потепління на сонячну енергетику незначним.

Додамо, що дослідники провели розрахунки на основі сценарію міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК). Згідно з цим сценарієм, пік викидів CO2 доведеться на 2040 рік, а підвищення середньої глобальної температури до 2100 року складе 1,8 градуса Кельвіна.

Терміни, які розглядаються в дослідженні, вказують на те, що до їх настання технології виготовлення сонячних панелей удосконаляться, а значить, буде повна можливість врахувати ризики, пов'язані з неминучим підвищенням температур. Крім того, головною мішенню викидів СО2 і зміни клімату є жива природа, в тому числі людина.

Як раніше передавав OBOZREVATEL, липень 2019 року став найспекотнішим місяцем за 140 років спостережень синоптиків – йдеться в звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Великобританії.

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