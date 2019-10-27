Заработать больше при меньших затратах: Tesla выпустила новую "солнечную крышу" Solarglass Roof

Компания Tesla во время открытой конференции сообщила о выходе третьей версии "солнечной крыши" Solarglass Roof.

Об этом сообщает издание CleanTechnica, которое провело конференцию с главой компании Илоном Маском. Во время презентации он ответил на вопросы журналистов и отметил, что новая "черепица" была избавлена от всех недостатков предыдущих разработок (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Презентация дома с установленной крышей Solarglass Roof techcrunch.com

"Целью Tesla при разработке 3-ей версии Solarglass Roof было устранить все недостатки, выявленные в предыдущих версиях, провести ряд технологических улучшений, сохранить цену и сделать продукт более привлекательных как с точки зрения функциональности, так и визуально", – заявил вице-президент по технологиям Tesla Дрю Баглино.

По его словам, в новой версии крыши увеличили размер "черепицы" и мощность элементов, сократили количество деталей и узлов, снизили стоимость, перешли на новые материалы в производстве. Также разработчики поменяли технологию установки, благодаря чему существенно сократили время, которое нужно на монтаж конструкции.

Технические параметры "черепицы" Solarglass Roof tesla.com

"Мы внесли множество мелких улучшений в продукт, благодаря чему на месте установщики должны совершать гораздо меньше действий. Скорость монтажа Solarglass Roof станет одним из основных преимуществ нашего продукта", – подчеркнул старший директор по энергетическим операциям Tesla Кунал Джиротра.

При этом новая "солнечная крыша", изготовленная из закаленного стекла, которое в три раза прочнее, чем стандартная черепица, получила 25-летнюю гарантию, хотя на предыдущие версии компания давала пожизненную гарантию. При этом аналитики отмечают, что Solarglass Roof примерно на 10% менее эффективна, чем солнечные панели, однако "с солнечной крышей можно увеличить площадь выработки энергии, что даст возможность больше заработать при меньших затратах".

Процесс установки Solarglass Roof cleantechnica.com

По словам самого Илона Маска, технология поможет пользователям существенно сэкономить на коммунальных счетах. При этом он предлагает как покупать его "солнечную черепицу", так и брать ее в аренду.

"После того, как мы снизили цену, использование нашей технологии больше похоже на работу денежного принтера на крыше. Особенно, если вы живете в государстве с высокими затратами на электроэнергию. В долгосрочной перспективе вы сэкономите кучу денег. Это действительно очень легко", – заявил Маск.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал про заявление Маска, который планирует в 2020 году открыть несколько магазинов в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве других стран Восточной Европы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!