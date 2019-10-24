"Денежный принтер на крыше": Маск анонсировал новую версию "солнечной" черепицы

Илон Маск анонсировал выход третьей версии черепицы Tesla на основе солнечных панелей, которая внешне выглядит, как кровельный материал.

Об этом сообщает BusinessInsider. По словам главы компании, его продукт позволит существенно сэкономить на коммунальных платежах.

Илон Маск во время демонстрации ранних версий "солнечной" черепицы businessinsider.com

"Завтра днем мы выпустим третью версию солнечной крыши Tesla. Я думаю, что это отличный продукт. Еще во время разработки первой и второй версий мы понимали, что нужно сделать, чтобы третья версия оправдала свои ожидания", – заявил Маск.

По его словам, технология поможет пользователям существенно сэкономить на коммунальных счетах. При этом Маск предлагает как покупать его "солнечную черепицу", так и брать ее в аренду.

"После того, как мы снизили цену, использование нашей технологии больше похоже на работу денежного принтера на крыше. Особенно, если вы живете в государстве с высокими затратами на электроэнергию. В долгосрочной перспективе вы сэкономите кучу денег. Это действительно очень легко", – подчеркнул Маск.

Сейчас компания предлагает три варианта солнечной электросистемы — на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт. За маленькую черепицу цена составит около $3 тыс., есть также средний вариант стоимостью в $14 тыс.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал про заявление Маска, который планирует в 2020 году открыть несколько магазинов в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве других стран Восточной Европы.

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