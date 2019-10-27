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27 жовтня • оновлено в 05:55
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/ Сонячна енергетика

Заробити більше при менших витратах: Tesla випустила нову "сонячний дах" Solarglass Roof

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Компанія Tesla під час відкритої конференції повідомила про вихід третьої версії "сонячного даху" Solarglass Roof.

Про це повідомляє видання CleanTechnica, яке провело конференцію з главою компанії Ілоном Маском. Під час презентації він відповів на питання журналістів і зазначив, що нова черепиця була позбавлена від усіх недоліків попередніх розробок (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Презентація будинку з встановленим дахом Solarglass Roof

Презентація будинку з встановленим дахом Solarglass Roof

techcrunch.com

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"Метою Tesla при розробці 3-ої версії Solarglass Roof було прибрати всі недоліки, виявлені в попередніх версіях, провести ряд технологічних поліпшень, зберегти ціну і зробити продукт більш привабливим як з точки зору функціональності, так і візуально", – заявив віце-президент по технологіям Tesla Дрю Багліно.

За його словами, в новій версії даху збільшили розмір "черепиці" та потужність елементів, скоротили кількість деталей та вузлів, знизили вартість, перейшли на нові матеріали у виробництві. Також розробники змынили технологію встановлення, завдяки чому істотно скоротили час, який потрібен на монтаж конструкції.

Технічні параметри "черепиці" Solarglass Roof

Технічні параметри "черепиці" Solarglass Roof

tesla.com

"Ми внесли безліч дрібних поліпшень в продукт, завдяки чому на місці інженери повинні здійснювати набагато менше дій. Швидкість монтажу Solarglass Roof стане одною з основних переваг нашого продукту", – підкреслив старший директор з енергетичних операцій Tesla Кунал Джіротра.

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При цьому новий "сонячний дах", що виготовлений із загартованого скла, яке в три рази міцніше, ніж стандартна черепиця, отримав 25-річну гарантію, хоча на попередні версії компанія давала довічну гарантію. При цьому аналітики відзначають, що Solarglass Roof приблизно на 10% менш ефективна, ніж сонячні панелі, однак "із сонячним дахом можна збільшити площу вироблення енергії, що дасть можливість більше заробити при менших витратах".

Процес монтажу Solarglass Roof

Процес монтажу Solarglass Roof

tesla.com

За словами самого Ілона Маска, технологія допоможе користувачам істотно заощадити на комунальних рахунках. При цьому він пропонує як купувати його "сонячну черепицю", так і брати її в оренду.

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"Після того, як ми знизили ціну, використання нашої технології більше схоже на роботу грошового принтера на даху. Особливо, якщо ви живете в державі з високими витратами на електроенергію. У довгостроковій перспективі ви заощадите купу грошей. Це дійсно дуже легко", – заявив Маск.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про заяву Маска, який планує в 2020 році відкрити кілька магазинів в Словаччині, Хорватії, Сербії і більшості інших країн Східної Європи.

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Тема
Сонячні панелі
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
Tesla Green Oboz Альтернативна енергетика
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Редакция,а чем предыдущий заголовок не понравился?
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