Нафтова держава повідомила про частковий перехід на сонячну енергію

У Катарі побудують сонячну електростанцію Аl Kharsaah потужністю 800 МВт, яка забезпечить 10% всієї необхідної для країни електрики.

Створенням станції займуться підрядники з Японії і Франції, компанії Marubeni і Total. Повну вартість проекту оцінюють у 1,7 млрд ріалів (близько $467 млн), повідомляє "Al Jazeera".

marhaba.qa

Електростанцію Аl Kharsaah побудують в 80 км від Дохи, столиці Катару. Згідно з планами творців, з 2021 року станція буде працювати на потужності 350 МВт/год. Для того, щоб вийти на повний цикл потужності, потрібно 2 роки, зазначає видання.

"Ми очікуємо, що до першого кварталу 2021 року буде запущено половину потужності станції. Аl Kharsaah буде генерувати приблизно у вісім разів більше сонячної енергії, ніж Катар обіцяв побудувати. Це також допоможе провести чемпіонат світу з футболу 2022 року з нейтральним рівнем викидів вуглецю", – заявив міністр енергетики Саад аль-Каабі.

Завдяки виробленню електроенергії сонячною електростанцією, Катар знизить викиди СО2 на 26 млн тонн. При цьому фотоелектрична генерація забезпечить близько 10% споживання електроенергії країни.

Керувати роботою об'єкта буде консорціум Siraj 1 SPV, в якому 40% належать консорціуму Total і Marubeni, 60% – Siraj Energy і QEWC. При цьому покупцем електроенергії протягом 25 років виступить компанія Kahramaa.

Нагадаємо, що видобуток нафти і газу забезпечує більше 55% ВВП Катару. При цьому загальні запаси нафти країни оцінюються в розмірі 900 млн т, ресурси газу близько 20 трлн куб. м; це треті в світі запаси викопного газу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як французька компанія Technique Solaire Group запустила в Індії сонячну електростанцію потужністю 27 МВт і рекордно низьким тарифом.

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