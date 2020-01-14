В Индии открыли солнечную станцию с рекордно низким тарифом

Французская компания Technique Solaire Group запустила в Индии солнечную электростанцию мощностью 27 МВт.

Об этом сообщает RenewablesNow. Парк фотоэлектрических модулей стоимостью $13,3 млн был построен в штате Махараштра.

aiidatapro.net

На территории станции установили более 81 тыс. солнечных панелей мощностью 33 Вт каждая. Совокупно установка производит достаточно электроэнергии, чтобы покрыть ежегодное потребление около 65 тыс. жителей.

В компании Technique Solaire утверждают, что это крупнейшая фотоэлектрическая установка, разработанная ею на сегодняшний день, а также вторая в Индии по мощности.

Кроме того, компания заявила, что теперь предлагает самый низкий тариф на солнечную энергию в Махараштре. В будущем в Technique Solaire планируют установить порядка 300 МВт солнечной генерации в Индии, отмечают в компании.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Индии сейчас строится одновременно несколько проектов плавучих солнечных станций. Объекты такого типа более привлекательны для энергетики. поскольку под них не задействована дефицитная для страны земля.

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