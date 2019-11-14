Не боїться спеки та навантажень: у США вирішили добувати електрику за допомогою доріг

Розташована в американському штаті Айдахо компанія Solar Roadways розробляє дорожнє покриття з модульних сонячних панелей, стійких до сильних та регулярних пошкоджень.

Про це повідомляє AutoBlog. На думку авторів, незважаючи на невдачі попередників, які намагалися реалізувати цю ідею на практиці, у американських інженерів є шанс на успіх.

Експериментальна сонячна дорога у Франції wccftech.com

За даними дослідників, одна двохсота поверхні планети покрита дорогами. Цю площу можна використовувати для видобутку енергії та постачання електрики до навколишніх об'єктів.

Подібний проект намагалися реалізувати у Франції в 2018 році, однак згодом стало відомо, що проект не виправдав очікувань, показавши куди більш низькі результати, ніж планували її творці. За три роки використання дорога фізично зносилася, що не окупивши суму в $5,2 млн за кожен кілометр.

Інженери з США пропонують використовувати загартоване скло з підвищеним коефіцієнтом міцності, яке витримує вагу великої вантажівки. В таких дорогах буде використовуватися світлодіодне підсвічування в якості розмітки, що знизить витрати на створення дороги.

Також розглядається можливість щодо впровадження нагрівальних елементів, тоді поняття "ожеледь" залишилося б в минулому. В ідеалі дорожнє покриття повинне індукційним методом заряджати електромобілі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Toyota за підтримки уряду Японії почали тестувати гібридний автомобіль Prius Phv Solar, який не потрібно заряджати.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram