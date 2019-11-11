Радиоактивны и притягивают молнии? Развенчаны ТОП-5 мифов о солнечной энергетике

Несмотря на стремительный прогресс солнечного сегмента ВИЭ, среди украинцев продолжают "гулять" отдельные мифы о недостатках и опасности СЭС, опосредованно замедляя темпы перехода на "чистую" энергию в нашей стране.

Наиболее распространенными из них, а также контраргументами поделился с OBOZREVATEL технический директор Voltage Group Дмитрий Фурдыга.

Представляем ТОП-5 мифов о частных "домашних" и промышленных солнечных электростанциях.

Миф 1. В солнечных панелях находятся вредные вещества, которые негативно влияют на здоровье местных жителей, где построена СЭС.

Как и любые электронные устройства, отдельные виды солнечных панелей (зависит от производителя) имеют незначительное содержание токсичных химических веществ, к примеру, свинца и кадмия. Они могут стать так называемой "проблемой" только в глобальном масштабе - в начале "жизни" солнечной панели (при ее изготовления) и в конце срока эксплуатации, когда ее утилизируют. Это - две возможности, когда токсичные химические вещества могут попасть в окружающую среду, если производитель и компания, которая их утилизирует, на "своих" локациях не соблюдает норм экологической безопасности. Однако СЭС – это место, где монтируют уже готовые "солнечные" панели, и срок их утилизации - только через 25 (!) лет - и только - на специально отведенных локациях, за пределами территориальной единицы, где расположен объект. Поэтому никакой угрозы для местной общины они не представляют.

Миф 2. Солнечные батареи трудно устанавливать, и они являются сложными для обслуживания.

Вопреки распространенному мнению солнечные батареи не сложно технически обслуживать. Поскольку солнечные панели не имеют движущихся частей и являются очень надежными, большинство из них проходит свой 25-летний "рубеж" гарантии и продолжают работать дальше. Монтаж солнечных электростанций не вредит почве и ее поверхности. При этом обслуживание солнечных панелей происходит с помощью простых и несложных действий, а также технических процессов (ремонта, мытья панелей водой). Как показывает опыт, некоторые владельцы не беспокоятся о постоянной уборке солнечных панелей, этот технический вопрос решается с помощью дождя.

установление солнечной электростанции porady.org.ua

Миф 3. СЭС излучают радиацию.

В солнечных панелях нет ничего, что может быть источником проникающего излучения (Х, Альфа, Бета или Гамма-частицы). Даже мобильный телефон является более вредным (хотя он не является источником жесткого излучения, но имеет вредное радиочастотное).

Еще одним доказательством является полное отсутствие в разделе ОВОС проектной документации (охрана и влияние на окружающую среду) каких-либо признаков вредного воздействия. Если даже и этого недостаточно, можно взять дозиметр и просто убедиться в полном отсутствии жесткого излучения от фотомодулей.

Миф 4. СЭС притягивают молнии.

Причиной удара молнии может быть любой проводник (например, дерево, линии электропередач, металлические конструкции и т.п.). Чтобы этого не произошло на промышленных и частных солнечных объектах строится система молниезащиты, которая является обязательной для СЭС. Один из разделов проектной документации так и называется - молниезащита. Без него "солнечный" объект просто не может быть введен в эксплуатацию. Речь идет об установлении молниеприемника, молниеотвода и заземлителей. Молниезащита исключает повреждения CЕС от возможных молний.

Миф 5. Солнечные батареи не работают в холодную снежную погоду.

Зима не мешает работе солнечных батарей так, как про это говорят. Их просто нужно очищать, чтобы удалять накопленный снег, мусор или пыль. Они построены таким образом, что позволяют противостоять суровой погоде, включая град и мокрый снег. Кроме того, большинство панелей наклонены под углом, благодаря чему снег может сам очищаться.

Как ни странно, солнечные батареи работают более эффективно именно в холод, который фактически повышает КПД за счет снижения нагрева солнечной панели. Поэтому холодная погода на самом деле чрезвычайно благоприятна для систем солнечной энергии.

Подытоживая аргументы "за" использование солнечных технологий, добавим, что расходы на стоимость производства солнечной энергии до 2024 года (по данным МЭА) сократятся еще на 15-35%. Это сделает солнечные энерготехнологии еще более привлекательными для внедрения на глобальном уровне. Совершенно очевидно, что увеличение инвестиций в солнечную энергию только повысит ее экономическую эффективность и постепенно ликвидирует существующие "фобии" - благодаря проверенной надежности и безопасности солнечных электростанций.

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