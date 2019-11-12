Сонячні панелі шкодять здоров'ю? Експерти прояснили загрозу

Інформація про те, що сонячні панелі можуть завдати шкоди здоров'ю через радіоактивність або через шкідливі хімічні речовини, є міфом.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Фобії з приводу шкоди від сонячних панелей ґрунтуються на відсутності інформації в обивателів, упевнені фахівці.

Сонячні панелі http://www.brasilalemanhanews.com.br

Як свідчить перший міф, у сонячних панелях нібито містяться шкідливі речовини, які негативно впливають на здоров'я людей. Як приклади токсичних речовин наводяться свинець і кадмій.

Незважаючи на часткове використання шкідливих речовин при створенні панелей, вони можуть потрапити у довкілля лише при створенні або утилізації панелей. Отже, в місцях, де зазвичай монтують робочі панелі, люди перебувають у цілковитій безпеці.

Крім того, самі обсяги використовуваних шкідливих речовин надзвичайно малі. Наприклад, у тонкоплівкових модулях шар кадмію дорівнює 1-3 мікрони і перебуває під вакуумом між двома шарами скла. При цьому товщина волосини людини дорівнює 80-110 мікронів.

В рамках другого міфу стверджується, що встановлене сонячне обладнання є джерелом радіоактивного випромінювання. Нібито панелі під час роботи генерують проникне випромінювання.

Однак у конструкції панелей фізично немає нічого, що може бути джерелом шкідливого випромінювання (незалежно від його типу).

Якщо порівнювати панель із побутовими приладами або гаджетами, то навіть мобільний телефон шкідливіший для здоров'я, оскільки випромінює радіочастотний фон.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США вчені з Каліфорнійського університету створили штучні "соняшники", які самі "стежать" за сонцем і зможуть з часом замінити класичні панелі.

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