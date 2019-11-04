Инвестиции на сотни миллионов: домохозяйства Украины начали переходить на солнечную энергию

В Украине порядка 15 тыс. домохозяйств инвестировали 300 млн евро в установку солнечных панелей для перехода на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. При этом ведомство отмечает, что общая мощность установленных солнечных электростанций (СЭС) составляет почти 350 МВт.

"Как видим, спрос на СЭС среди домохозяйств продолжает расти, ведь переход на "чистую" электроэнергию позволяет экономить средства на счетах за электроэнергией, стимулирует использовать энергоэффективную бытовую технику и меняет поведение на энергосберегающее", - говорится в сообщении.

Также чиновники отмечают, что в топ регионов по количество "зеленых" домохозяйств вошли Днепропетровская, Тернопольская и Киевская области, в которых зафиксировали 2000, 1370 и 1350 домохозяйств с установленными солнечными панелями мощностью 50, 37 и 27 МВт соответственно.

По данным ведомства, около 3000 домохозяйств по всей стране установили солнечные панели общей мощностью почти 70 МВт в III квартале этого года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Илон Маск анонсировал выход третьей версии черепицы Tesla на основе солнечных панелей, которая внешне выглядит, как кровельный материал.

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