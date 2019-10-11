В Україні "зелену" енергетику задумали обкласти податками: в чому суть

Члени Комітету Верховної Ради з енергетики хочуть збільшити податкове навантаження на відновлювану енергетику через майбутній брак коштів для виплат по "зеленим" тарифам.

Про це йдеться в повідомленні Комітету за результатами круглого столу з представниками влади та учасниками ринку, передає "УНІАН". Одним з основних питань обговорення стала проблема фінансування "зеленої" генерації.

"Очевидно, що поточна модель підтримки "зелених" не зможе існувати тривалий час. За підрахунками експертів, вже в кінці 2019 року в ДП "Гарантований покупець" обсягу чистого прибутку буде недостатньо, щоб здійснювати всі платежі "зеленої" генерації. Таким чином, назріває очевидна необхідність законодавчих змін з метою забезпечення довгострокового розвитку відновлюваної енергетики", – сказано в повідомленні.

Під час наради нардепи запропонували кілька варіантів вирішення проблеми фінансування "зеленої" енергетики:

ретроспективне урізання "зеленого" тарифу;

введення нового податку на існуючі станції до 2030 року;

новий податок на існуючі станції в місцеві бюджети (2% -3% від доходу);

введення обмежень, що передбачають використання "зеленого" тарифу з 2020-го року;

зміна "зеленого" тарифу з 2020-го року для нових станцій;

введення додаткового екологічного податку на викиди СО2.

"Учасниками наради було відзначено, що такі зміни, ймовірно, можуть стосуватися СЕС і ВЕС, які введені в експлуатацію в 2017-2019 роках (чим пізніше введені, чим дешевші технології, тим вищий податок). Також податок, ймовірно, буде змінюватися в залежності від потужності станції (вище потужність – вище ставка податку)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня в рамках другого етапу енергореформи почав роботу оптовий ринок електроенергії. Для забезпечення роботи всіх сегментів нового ринку Кабінет міністрів створив на базі держпідприємства "Енергоринок" державне підприємство "Гарантований покупець", яке має здійснювати покупку електроенергії з поновлюваних джерел енергії за "зеленим" тарифом. Згодом "Гарантований покупець" заявив про критичну нестачу фінансів на виплати по "зеленому" тарифу через зростання частки і дорожнечі такої генерації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, представник президента в уряді Андрій Герус зазначив, що хоча зелений тариф в Україні в 2-3 рази вище, ніж в Європі, зелену енергетику розвивати все ж потрібно.

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