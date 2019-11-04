Інвестиції на сотні мільйонів: домогосподарства України почали переходити на сонячну енергію

В Україні близько 15 тис. домогосподарств інвестували 300 млн євро в установку сонячних панелей для переходу на поновлювані джерела енергії.

Про це повідомляється на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. При цьому відомство зазначає, що загальна потужність встановлених сонячних електростанцій (СЕС) становить майже 350 МВт.

"Як бачимо, попит на СЕС серед домогосподарств продовжує зростати, адже перехід на "чисту" електроенергію дозволяє економити кошти на рахунках за електроенергію, стимулює використовувати енергоефективну побутову техніку і змінює поведінку на енергозберігаючу", - йдеться в повідомленні.

Також чиновники відзначають, що в топ регіонів по кількості "зелених" домогосподарств увійшли Дніпропетровська, Тернопільська та Київська області, в яких зафіксували 2000, 1370 і 1350 домогосподарств з встановленими сонячними панелями потужністю 50, 37 і 27 МВт відповідно.

За даними відомства, близько 3000 домогосподарств по всій країні встановили сонячні панелі загальною потужністю майже 70 МВт в III кварталі цього року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ілон Маск анонсував вихід третьої версії черепиці Tesla на основі сонячних панелей, яка за зовнішніми ознаками, як покрівельний матеріал.

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