Як сонячна енергія врятує міста України від відключення електрики: озвучено сценарій

В Україні видобуток електрики за допомогою невеликих дахових сонячних електростанцій (СЕС) може врятувати невеликі міста і селища від дефіциту енергії.

Про це в своєму блозі повідомляє позафракційний депутат Верховної Ради Максим Єфімов. За його слова, мікрогенерація протягом 15-20 років створить нову архітектуру енергетики.

Сонячна електростанція на даху будинку prom.st

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"Мікрогенерація дозволяє забезпечити енергією селища і містечка, при цьому, позбавляючи їх залежності від магістральних мереж. Таким чином можна забезпечити стабільний доступ до електрики на віддалених територіях, де ніколи не існувало стабільного енергозабезпечення", – стверджує автор.

При цьому він зазначає, що в Україні явище мікрогенераціі ще не стало глобальним, проте воно має великий потенціал. Згодом правильний підхід дозволить зробити мікрогенерацію джерелом стабільних поставок енергії без енергетичних дисбалансів, впевнений Єфімов

"За допомогою дахових СЕС можна забезпечити потреби середньої сім'ї і розвантажити мережу під час пікових навантажень. При цьому більш потужні СЕС до 30 кВт доцільні для дрібного і середнього бізнесу, скажімо, для хлібопекарень або фермерських господарств", – йдеться в повідомленні на сторінках блогу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що до 2050 року в Україні максимально скоротять використання вугільних і атомних станцій на користь відновлюваної енергетики.

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