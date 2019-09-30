Штрафи по 8 тисяч: у Раді приготували жорстке покарання за звичайні пакети

Депутати Верховної Ради запропонували штрафувати на суми від 1700 до 8500 грн за використання пластикових пакетів товщиною до 50 мкм із 1 січня 2022 року.

Про це йдеться в тексті законопроєкту №2051-1, автором якого є депутат Ігор Кривошеєв із фракції "Слуга народу". Зазначимо, що шанси на ухвалення документа дуже великі завдяки сформованій партією парламентській монобільшості.

Вітрина магазину в Києві

Штрафувати за пакети нардепи хочуть на суму від 1700 до 3400 грн, до того ж штраф за повторне порушення становитиме від 3400 до 8500 грн. Контролювати дотримання закону буде Держпродспоживслужба, і цей пункт закону викликає питання в експертів.

"Вони (Держпродспоживслужба. — Ред.) фізично не встигають адекватно реагувати на величезну кількість порушень законодавства і численні скарги споживачів. Логічніше було б наділити цими повноваженнями Державну екологічну службу. Штрафи теж не переконливі. Ймовірно, штраф від 1700 до 8500 гривень вдарить по дрібних підприємцях на ринках. Але для гігантських торгових мереж із річними оборотами в десятки мільярдів гривень це дрібниця", — зазначає президент ГО" Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир.

Для того, щоб закон реально працював, необхідні не тільки штрафи, але й мотивація для відмови від пластикових пакетів. Подібна система, за його словами, вже працює в Європі.

"Потрібні кредити від державних банків чи зменшення податку на прибуток. Держава повинна залучати приватний бізнес, стимулюючи перероблення пластику. Для цього потрібні гранти і дотації для підприємств, що перероблюють пластикові відходи. Фонд для цієї програми мають наповнювати екологічним "акцизом" виробники й імпортери побутового пластику — такий алгоритм працює в Європейському союзі", — уточнює Тітамир.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL розповідав, чи готові українці відмовитися від пластику в побуті.

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