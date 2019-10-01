Школяр з України здійснив "промислову еко-революцію": що відомо

В Україні найближчими роками планують почати виробництво екологічного паперу з опалого листя за технологією, розробленою школярем із Закарпаття Валентином Фречкою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти України. Варто зазначити, що знаменитим на всю країну Валентин став після того, як здобув "золото" на міжнародній олімпіаді Genius Olympiad у 2018 році в США.

Валентин Фречка mon.gov.ua

За словами винахідника, технологія виготовлення паперу з опалого листя ROLF (Recycle Of Fallen Leaves, "переробка опалого листя") успішно пройшла випробування на спеціалізованому обладнанні й готова до роботи в "масштабних умовах".

Виготовлений за технологією ROLF папір mon.gov.ua

Сам Фречка розповідає, що розробити цей проєкт його спонукала мрія про Кенію, а тому весною 2016 року він почав експериментувати в домашніх умовах. Щоб отримати волокно, Валентин варив і дробив у блендері дубове листя з найближчого лісу, вручну розкочував масу на тонкі листи, сушив і отримував перші зразки паперу.

"Виробляючи папір за моєю технологією, протягом усього року можна скоротити вирубку лісів на 18% у всьому світі, обробляючи хоча б 600 кг листя на день", – стверджує винахідник.

У серпні того ж року проєкт був поданий на конкурс від Малої академії наук, пройшов етапи олімпіади в України й вирушив до Кенії, де отримав головний приз. З того часу Валентин представив свіє творіння на багатьох міжнародних конференціях і конкурсах.

Згодом йому запропонували роботу на Житомирському картонному комбінаті. Тепер він займає посаду фахівця із впровадження інноваційних технологій.

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