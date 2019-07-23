Харьковские студенты получили грант в 400 тысяч за изобретение светящейся тротуарной плитки

Студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" разработали люминесцентную тротуарную плитку. Днем она ​​накапливает солнечную энергию и светиться в темное время суток.

Разработка победила в конкурсе технических инноваций, проведенного фондом “Chernovetskyi Investment Group”. Группа изобретателей из троих студентов получила грант в 400 тысяч грн, передает ecotown.

Имена победителей - Борис Карпутин, Карина Белогубкина и Наталья Регеда.

Студенты работали над проектом на базе университета и сначала за свои собственные средства. По их словам, изобретенная плитка в 2-3 раза дешевле той, что есть на рынке, к тому же не теряет люминесцентных свойств со временем, в отличие от существующей сейчас.

Плитка может светить всю ночь. Изобретатели считают, что их плитка заинтересует владельцев коттеджей и приусадебных участков.

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