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10 февраля • обновлено в 18:43
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/ Экология

Отказ от ископаемых: Европа резко сократила потребление "грязной" энергии

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Страны Европейского Союза в 2019 году снизили потребление электричества на угольных теплоэлектростанциях на 24%.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных аналитическими центрами Agora Energiewende и Sandbag, пишет "Expro Consulting". Таким образом всего на ТЭС добыли 470 ТВт/ч, при этом недостающую энергию добыли из возобновляемых источников и газа.

Угольная ТЭС

Угольная ТЭС

brightspotcdn.com

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В исследовании была учтена тепловая генерация, которая работает на буром и каменном угле. Аналитики отмечают, что в значительной степени спад был вызван ростом цен на выбросы СО2. Это сделало цену за электроэнергию на ТЭС дороже, чем электричество из природного газа, ядерной энергии или возобновляемой энергии.

При этом половина электроэнергии, которая иначе была бы произведена из угля, поступала взамен от газовых электростанций и возобновляемых источников энергии. Благодаря этому доля возобновляемой энергии в общем производстве электричества в ЕС выросла до 34,6% и составила 1116 ТВ/ч, что на 1,8% превышает прошлогодний уровень.

Таким образом впервые ветровые и солнечные электростанции производили больше электроэнергии, чем электростанции, работающие на угле. В итоге выбросы парниковых газов (включая CO2) от электростанций ЕС в 2019 году в целом сократились на 120 млрд тонн, что на 12% меньше по сравнению с уровнем прошлого года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что падение спроса на электроэнергию из угля в пользу возобновляемой энергетики сделает бессмысленной поддержку работы убыточных шахт.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия Экология Выбросы СО2
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васильевич василий
васильевич василий
На фотке градирни - это водяной пар а написано что угольная Тэс. Какие глупый народ живет в братской Украине
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