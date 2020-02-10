Відмова від копалин: Європа різко скоротила споживання "брудної" енергії

Країни Європейського Союзу в 2019 році знизили споживання електрики на вугільних теплоелектростанціях на 24%.

Про це свідчать результати досліджень, проведених аналітичними центрами Agora Energiewende і Sandbag, пише "Expro Consulting". Таким чином всього на ТЕС добули 470 ТВт/год, при цьому відсутню енергію добули з поновлюваних джерел і газу.

Вугільна ТЕС brightspotcdn.com

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У дослідженні було враховано теплову генерацію, яка працює на бурому і кам'яному вугіллі. Аналітики відзначають, що в значній мірі спад було викликано зростанням цін на викиди СО2. Це зробило ціну за електроенергію на ТЕС дорожче, ніж на електрику з природного газу, ядерної енергії або поновлюваних джерел енергії.

При цьому половина електроенергії, яка інакше була б зроблена з вугілля, надходила натомість від газових електростанцій і поновлюваних джерел енергії. Завдяки цьому частка відновлюваної енергії в загальному виробництві електрики в ЄС зросла до 34,6% і склала 1116 ТВ/год, що на 1,8% перевищує минулорічний рівень.

Таким чином вперше вітрові та сонячні електростанції виробляли більше електроенергії, ніж електростанції, що працюють на вугіллі. В результаті викиди парникових газів (включаючи CO2) від електростанцій ЄС в 2019 році в цілому скоротилися на 120 млрд тонн, що на 12% менше в порівнянні з рівнем минулого року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що падіння попиту на електроенергію з вугілля на користь відновлюваної енергетики зробить безглуздою підтримку роботи збиткових шахт.

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