"Зеленая" энергетика бросила вызов Украине: Шафаренко сказал, что нужно сделать

В Украине "зеленая" энергетика развивается стремительным темпом. Только за девять месяцев 2019 года введено в эксплуатацию более 2500 МВт мощностей. По состоянию на третий квартал, общая установленная мощность проектов "чистой" генерации - 5000 МВт, девяносто процентов проектов – это солнечная и ветровая энергетика, где есть необходимость балансировки.

Такой быстрый рост "зеленой" генерации в стране может привести к нестабильной работе энергосистемы. И уже есть прецеденты по ограничению выработки энергии ветровой генерацией со стороны системного оператора – Укренерго.

Что поможет в будущем избежать небалансов, сгладить суточные пиковые нагрузки, повысить надежность украинской энергосистемы и сохранить динамику развития альтернативной энергетики – в интервью OBOZREVATEL с директором департамента возобновляемой энергетики Держэнергоэффективности Юрием Шафаренко.

– Юрий, давайте сначала определим – как правильно назвать технологию, что поможет сбалансировать энергосистему страны. Я вот слышал, например, что это будет - energy storage или энергонакопители…

– Вы знаете, сейчас наше ведомство совместно с Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины разрабатывает законопроект, где предлагается определить понятие системы накопления энергии (СНЭ). То есть хочу подчеркнуть, что это будет не одна технология. Важно, в Украине будут развивать разные системы аккумуляции электрической энергии – и с использованием водорода, и аккумуляторы... Мы специально не делаем привилегий - та технология, которая себя зарекомендует самым лучшим образом – с экономической и технической стороны - по сути, и должна быть внедрена.

– А как вообще система накопления энергии работает? Почему, считается, она сможет стать панацеей для стабильной работы объединенной энергосистемы Украины?

– Энергетическая система Украины – не является гибкой. В энергобалансе – немного больше половины – атомная электроэнергия. Она производится постоянно, технологические возможности и конструкции атомных реакторов не позволяют в короткий период влиять на объём вырабатываемой электроэнергии. Что касается тепловой генерации – это, как правило, угольная генерация – устаревшие ТЭС и ТЭЦ, работающие со времен Советского Союза. К сожалению, они уже полностью самортизированы, морально устарели и требуют апгрейда или полной замени. Быстрое развитие возобновляемой энергетики в стране привело к появлению главного вызова - балансировки. Наличие системы накопления энергии является решением этой проблемы. Как это работает? Вот возьмем, например, солнечную и ветровую станции. Их генерация нестабильна и сильно зависит от погодных условий. К примеру:

- СЭС вырабатывает 100 единиц энергии, туча закрыла солнце и выработка составила уже 20 единиц, а потребление в системе не изменилось. То есть недостающих 80 единиц нужно откуда-то взять.

- Ветровая станция работает и ночью, когда потребление существенно снижено, а ветер все же дует. То есть может образоваться избыток электроэнергии, который нужно использовать.

В данных ситуациях система накопления энергии может существенно помочь, то есть она аккумулирует энергию в тот период времени, когда есть избыток выработки и выдает в "пики" потребления.

Интервью с Ю. Шафаренко пресс-служба Держэнергоэффективности

– И какое существует техническое решение балансировки?

– Существует ряд технологий, для накопления электроэнергии. Это, в частности, может быть мощная батарея (аккумулятор) или водородные технологии. Во втором случае - из электрической энергии производится водород, который можно сохранить, а потом при необходимости опять генерировать из него электрическую энергию.

Это на сегодняшний день современные технологии, которые активно применяются в мире. Каждая из существующих технологий имеет свои преимущества.

– А что представляет из себя переработанный из электричества водород и где он хранится?

– Это сильно сжатый газ, который хранится в специальных резервуарах, удерживающих очень высокое давление. Водород – это очень важный энергетический ресурс, который может использоваться также и для производства тепловой энергии во время электролиза. И еще одно преимущество – водород можно закачивать в газотранспортную систему, добавлять его в природный газ.

– А промышленные аккумуляторы или энергонакопители – насколько эта технология распространена в мире?

– Аккумуляторные батареи - это более простая технология по сравнению с водородными. По сути, это большая литий-ионная батарейка. В мире есть уже очень много успешно реализованных кейсов. Вот, к примеру, известный случай, когда Илон Маск совместно с французской компанией Неон за 100 дней подключил аккумулирующую станцию к ВЭС. Общая мощность батареи – 100 МВт. Этот аккумулятор может обеспечивать электроэнергией 30 000 домохозяйств.

В Сан-Диего (США) компания SanDiegoGas&Electric (SDG&E) установила систему накопления на 30 МВт. Если взять техническую спецификацию – это 24 больших контейнера, которые состоят из 20 000 модулей, а они соответственно из 400 000 литий-ионных аккумуляторов. В течение 4 часов эта система может обеспечить электричеством - 20 000 клиентов. К 2030 году эта компания планирует иметь в своем портфеле проектов на 330 МВт.

Ну, и в Европе компания Фортум открыла электрическую станцию Ярвенпаа в Финляндии. Ее мощность - 2 МВт, основа производства электроэнергии – биомасса. Техническая спецификация – 6600 литий-ионных аккумуляторов и блок управления, который может обеспечить миллисекундное реагирование на частотные отклонения при производстве электрической энергии.

Проект Илона Маска в Австралии inforesist.org

– Скажите, а как понять – где именно нужно сооружать объекты систем накопления энергии?

– Этот вопрос всецело в компетенции системного оператора энергосистемы Украины – Укренерго. Именно эта государственная компания занимается определением необходимой мощности и возможного места подключения системы накопления энергии. Согласно последним данным Укренерго, для стабильной работы ОЕС Украины необходимо до 2023 года 1500 МВт energy storage. Это большой рынок для новых инвестиций.

– Сейчас объединенная энергосистема Украины интегрируется в европейскую систему ENTSO-E. А правда, что существует определенное техническое требование, мы станем частью "энергоевропы" только при наличии определенных мощностей для первичного регулирования сети. Если да, что это значит?

– Да, такое требование существует, но этот вопрос тоже в компетенции Укренерго. Энергосистема – это очень сложный механизм, трансформация, которая происходит сейчас в ОЭС требует принятия правильных решений, и внедрения дополнительных технологий, которые дали бы энергосистеме работать стабильно. По информации Укренерго, ситуация с наличием мощностей для первичного и вторичного регулирования сети очень напряженная. Поэтому, необходимо как можно быстрее законодательно урегулировать возможность участия систем накопления энергии в рынке.

– Наверное, самый сложный вопрос, сможет ли Украина найти необходимый уровень инвестиций для реализации этого проекта?

– Сегодня ситуацию с системами накопления энергии можно сравнивать с ситуацией на рынке возобновляемой энергетики в Украине, которая была 5-7 лет назад. Когда вводилось в год чуть более 30 МВт мощностей ВИЭ. Но в последнее время ситуация в корне изменилась - эти технологии существенно подешевели, и сейчас они доступны всем странам. В данном случае, возврат инвестиций, вложенных в систему накопления энергии, зависит от стоимости услуг на балансирующем рынке (рынке допуслуг). Так же уверен, что при наличии законодательной базы у инвесторов будет интерес к реализации проектов СНЭ в нашей стране.

– Вы говорите, что технологии постоянно дешевеют, а есть цифры?

– Да. Согласно последним данным Bloomberg New Energy Finance (BNEF), к концу 2019 года один кВт*ч емкости аккумуляторной батареи будет стоить в среднем 156 долларов США. Это на 87% процентов меньше, чем в 2010 году. В то время клиенты платили 1 100 долларов США за кВт*ч. Это говорит о доступности, а также возможности массового внедрения этих технологий.

– А в целом, что это даст для простого потребителя?

– На сегодняшний день для балансировки используются угольные станции, развитие систем накопления энергии даст возможность отказаться от такой услуги. А значит, Украина станет не только чище, но и менее зависимой от угля и газа. В стране появятся новые высокоманевренные мощности, ведь "поднять" энергоблок угольной ТЭС можно за 20-30 минут, а в случае энергонакопителя нужны всего лишь несколько минут или даже секунд. Да, системы накопления энергии не решат все беды нашей энергетики. Но их работа наряду с другой генерацией поможет сделать энергосистему современной, гибкой и безопасной.

Проект компании SDG&E в США newsroom.sdge.com

– Скажите, когда появится законопроект про системы накопления энергии?

– Рабочий процесс идет. Было несколько заседаний рабочих групп по наработке норм законопроекта. Также некоторые народные депутаты прошлого созыва даже регистрировали подобные законопроекты, но они не были приняты. Буквально недавно, 12 декабря депутатом нового созыва Верховной совета Украины зарегистрирован проект закона про энергетическую безопасность, балансирование и систему накопления энергии.

– И последний вопрос. Есть ли украинский производитель промышленных систем накопления энергии?

– Таких производителей в Украине пока нет. Но я уверен, что при повышении спроса на эту продукцию появятся местные производители. К примеру, есть заводы в Украине по производству оборудования для возобновляемой энергетики. Компания Fuhrlaender AG, (г. Краматорск), которая делает оборудования для ветровых станций, компания KNESS Group (г. Винница) - производит солнечные панели.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!