Солнечная электростанция на дому: озвучены советы по установке и подключению

Для подключения домашней солнечной станции необходимо получить заключение специалиста о проверке дома, установить и подключить оборудование к сетям "Облэнерго" после заключения договора.

Об этом рассказал житель Полтавской области Игорь Клименко, который установил у себя солнечные панели, пишет Building Tech. Всего на крыше своего дома и сарая мужчина смонтировал 86 солнечных панелей общей мощностью 23 кВт при максимально разрешенном пороге в 30 кВт.

Солнечные панели ibtimes.com

По словам Клименко, перед установкой станции он пригласил экспертов, которые провели оценку его дома и выяснили, подходит ли конструкция крыши для установки панелей. После проведения ряда доработок (пришлось менять крышу, поскольку установка панелей дает на нее внушительную нагрузку) мужчина обратился в "Облэнерго" за разрешительными документами. По закону, ведомство должно за 90 дней проверить, позволяет ли оборудование получать дополнительную нагрузку на сеть.

"Все документы мы сделали на 30 кВт, но учитывая те финансовые ресурсы, которые у нас были, решили поставить СЕС на 23 кВт. Если у нас появятся дополнительные средства, можно будет доставить панели – и будет максимально мощная станция, которая разрешена", – пояснил Игорь.

Дом Игоря Клименко building-tech.org

Вся информация о том, сколько сгенерировала станция, автоматически передается "Облэнерго" через интернет. Владелец станции может видеть постоянно обновляющиеся данные на смартфоне или компьютере.

Техническое обслуживание осуществляет та же компания, которая делала установку – это входит в стоимость самой станции. На панелях установлены веб-камеры, которые позволяют подрядчику мониторить их механическое состояние. Информация о поломке поступит к ним автоматически через интернет.

Солнечные панели на крыше building-tech.org

По словам Клименко, его станция способна максимально добывать 4000 кВт в месяц – это примерно 15-20 тыс. грн из расчета 18 евроцентов за киловат. Деньги выплачивают в гривнах по текущему курсу раз в месяц за вычетом налогов.

Уже начиная с февраля станция начала приносить заметные деньги: за последний месяц семья заработала больше $100, отметил владелец. При этом суммарно Клименко вложил в свою станцию 650 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько можно заработать на домашней солнечной станции.

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