"Зелена" енергетика кинула виклик Україні: Шафаренко сказав, що потрібно зробити

В Україні "зелена" енергетика розвивається стрімким темпом. Тільки за дев'ять місяців 2019 року введено в експлуатацію понад 2500 МВт потужностей. Станом на третій квартал, загальна встановлена потужність проектів "чистої" генерації - 5000 МВт, дев'яносто відсотків проектів – це сонячна і вітрова енергетика, де є необхідність балансування.

Таке швидке зростання "зеленої" генерації в країні може призвести до нестабільної роботи енергосистеми. І вже є прецеденти щодо обмеження вироблення енергії вітрової генерацією з боку системного оператора – Укренерго.

Що допоможе в майбутньому уникнути небалансів, згладити добові пікові навантаження, підвищити надійність української енергосистеми і зберегти динаміку розвитку альтернативної енергетики – в інтерв'ю OBOZREVATEL з директором департаменту відновлюваної енергетики Держенергоефективності Юрієм Шафаренком.

– Юрію, давайте спочатку визначимо – як правильно назвати технологію, що допоможе збалансувати енергосистему країни. Я ось чув, наприклад, що це буде - energy storage або енергонакопичувачі ...

– Ви знаєте, зараз наше відомство спільно з Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища України розробляє законопроект, де пропонується визначити поняття системи накопичення енергії (СНЕ). Тобто хочу підкреслити, що це буде не одна технологія. Важливо, в Україні будуть розвивати різні системи акумуляції електричної енергії – і з використанням водню, і акумулятори ... Ми спеціально не робимо привілеїв - та технологія, яка себе зарекомендує найкращим чином – з економічної і технічної сторони - по суті, і повинна бути впроваджена.

– А як взагалі система накопичення енергії працює? Чому, вважається, вона зможе стати панацеєю для стабільної роботи об'єднаної енергосистеми України?

– Енергетична система України – не є гнучкою. В енергобалансі – трохи більше половини – атомна електроенергія. Вона генерується постійно, технологічні можливості і конструкції атомних реакторів не дозволяють в короткий період впливати на обсяг виробленої електроенергії. Що стосується теплової генерації – це, як правило, вугільна генерація – застарілі ТЕС і ТЕЦ, що працюють з часів Радянського Союзу. На жаль, вони вже повністю замортизовані, морально застаріли і вимагають апгрейда або повної заміни. Швидкий розвиток відновлюваної енергетики в країні призвело до появи головного виклику - балансування. Наявність системи накопичення енергії допоможе вирішити цю проблему. Як це працює? Ось візьмемо, наприклад, сонячну і вітрову станції. Їх генерація нестабільна і сильно залежить від погодних умов. Наприклад:

- СЕС виробляє 100 одиниць енергії, хмара закрила сонце і виробництво - вже 20 одиниць, а споживання в системі не змінилося. Тобто саме ті 80 одиниць потрібно звідкись взяти.

- Вітрова станція працює і вночі, коли споживання істотно знижено, а вітер все ж дме. Тобто може утворитися надлишок електроенергії, який потрібно використовувати.

У даних ситуаціях система накопичення енергії може істотно допомогти, тобто вона акумулює енергію в той період часу, коли є надлишок виробництва і видає в "піки" споживання.

Інтерв'ю з Ю. Шафаренком пресслужба Держенергоефективності

– І яке існує технічне рішення балансування?

– Існує ряд технологій для накопичення електроенергії. Це, зокрема, може бути потужна батарея (акумулятор) або водневі технології. У другому випадку - з електричної енергії виробляється водень, який можна зберегти, а потім при необхідності знову генерувати з нього електричну енергію.

Це на сьогоднішній день сучасні технології, які активно застосовуються в світі. Кожна з існуючих технологій має свої переваги.

– А як виглядає перероблений з електрики водень і де він зберігається?

– Це сильно стиснений газ, який зберігається в спеціальних резервуарах, що утримують дуже високий тиск. Водень – це дуже важливий енергетичний ресурс, який може використовуватися також і для виробництва теплової енергії під час електролізу. І ще одна перевага – водень можна закачувати в газотранспортну систему, додавати його в природний газ.

– А промислові акумулятори або енергонакопичувачі – наскільки ця технологія поширена в світі?

– Акумуляторні батареї - це більш проста технологія в порівнянні з водневими. По суті, це велика літій-іонна батарея. У світі є вже дуже багато успішно реалізованих кейсів. Ось, наприклад, відомий проект, коли Ілон Маск спільно з французькою компанією Неон за 100 днів підключив акумулюючю станцію до ВЕС. Загальна потужність батареї – 100 МВт. Цей акумулятор може забезпечувати електроенергією 30 000 домогосподарств.

У Сан-Дієго (США) компанія SanDiegoGas & Electric (SDG & E) встановила систему накопичення на 30 МВт. Якщо взяти технічну специфікацію – це 24 великих контейнера, які складаються з 20 000 модулів, а вони відповідно з 400 000 літій-іонних акумуляторів. Протягом 4 годин ця система може забезпечити електрикою - 20 000 клієнтів. До 2030 року ця компанія планує мати в своєму портфелі проектів на 330 МВт.

Ну, і в Європі компанія Фортум відкрила електростанцію Ярвенпаа в Фінляндії. Її потужність - 2 МВт, основа виробництва електроенергії – біомаса. Технічна специфікація – 6600 літій-іонних акумуляторів і блок управління, який може забезпечити мілісекундне реагування на частотні відхилення при виробництві електричної енергії.

Проект Ілона Маска в Австралії inforesist.org

– Скажіть, а як зрозуміти – де саме потрібно споруджувати об'єкти систем накопичення енергії?

– Це питання цілком у компетенції системного оператора енергосистеми України – Укренерго. Саме ця державна компанія займається визначенням необхідної потужності і можливого місця підключення системи накопичення енергії. Згідно з останніми даними Укренерго, для стабільної роботи ОЕС України необхідно до 2023 року 1500 МВт energy storage. Це великий ринок для нових інвестицій.

– Зараз об'єднана енергосистема України інтегрується в європейську систему ENTSO-E. А правда, що існує певна технічна вимога, ми станемо частиною "енергоевропи" тільки при наявності певних потужностей для первинного регулювання мережі. Якщо так, що це значить?

– Так, така вимога існує, але це питання теж в компетенції Укренерго. Енергосистема – це дуже складний механізм, трансформація, яка відбувається зараз в ОЕС вимагає прийняття правильних рішень, і впровадження додаткових технологій, які дали б енергосистемі працювати стабільно. За інформацією Укренерго, ситуація з наявністю потужностей для первинного і вторинного регулювання мережі дуже напружена. Тому, необхідно якомога швидше законодавчо врегулювати можливість участі систем накопичення енергії в ринку.

– Напевно, найскладніше питання, чи зможе Україна знайти необхідний рівень інвестицій для реалізації цього проекту?

– Сьогодні ситуацію з системами накопичення енергії можна порівнювати з ситуацією на ринку відновлюваної енергетики в Україні, яка була 5-7 років тому. Коли вводилося в рік трохи більше 30 МВт потужностей ВДЕ. Але останнім часом ситуація докорінно змінилася - ці технології суттєво подешевшали, і зараз вони доступні всім країнам. В даному випадку, повернення інвестицій, вкладених в систему накопичення енергії, залежить від вартості послуг на балансуючому ринку (ринку допоміжних послуг). Так само впевнений, що при наявності законодавчої бази у інвесторів буде інтерес до реалізації проектів СНЕ в нашій країні.

– Ви говорите, що технології постійно дешевшають, а є цифри?

– Так. Згідно з останніми даними Bloomberg New Energy Finance (BNEF), до кінця 2019 року один кВт*год ємності акумуляторної батареї буде коштувати в середньому 156 доларів США. Це на 87% відсотків менше, ніж у 2010 році. У той час клієнти платили 1 100 доларів США за кВт*год. Це говорить про доступність, а також можливості масового впровадження цих технологій.

– А в цілому, що це дасть для простого споживача?

– На сьогоднішній день для балансування використовуються вугільні станції, а розвиток систем накопичення енергії дасть можливість відмовитися від такої послуги. А значить, Україна стане не тільки чистіше, але і менш залежною від вугілля і газу. В країні з'являться нові високоманеврені потужності, адже "підняти" енергоблок вугільної ТЕС можна за 20-30 хвилин, а якщо це буде еноргонакопичувач, то потрібні всього кілька хвилин або навіть секунд. Так, системи накопичення енергії не вирішать всі проблеми нашої енергетики. Але їх робота разом з іншою генерацією допоможе зробити енергосистему сучасною, гнучкою і безпечною.

Проект компанії SDG & E в США newsroom.sdge.com

– Скажіть, коли з'явиться законопроект про системи накопичення енергії?

– Робочий процес йде. Було кілька засідань робочих груп з напрацювання норм законопроекту. Також деякі народні депутати минулого скликання навіть реєстрували подібні законопроекти, але вони не були прийняті. Нещодавно -12 грудня депутатом нового скликання Верховної ради України зареєстрований проект Закону про енергетичну безпеку, балансування і систему накопичення енергії.

– І останнє запитання. Чи є український виробник промислових систем накопичення енергії?

– Таких виробників в Україні поки немає. Але я впевнений, що при підвищенні попиту на цю продукцію з'являться місцеві виробники. Наприклад, є заводи в Україні по виробництву обладнання для відновлюваної енергетики. Компанія Fuhrlaender AG, (м. Краматорськ), яка робить обладнання для вітрових станцій, компанія KNESS Group (м. Вінниця) - виробляє сонячні панелі.

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