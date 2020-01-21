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21 січня • оновлено в 13:11
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Світовому ринку пелет передбачили стрімке зростання

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Згідно з прогнозами аналітиків, протягом наступних 10 років обсяг споживання опалювальних пелет буде стрімко рости.

Про це повідомляє InVenture. Автори відзначають, що на даний момент зростання ринку паливних брикетів відбувається в основному за рахунок промислового сектора.

паливні пелети

паливні пелети

rediflame.com

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Згідно з оцінкою аналітиків, загальносвітове зростання попиту на паливні пелети пов'язане з політикою скорочення викидів вуглекислого газу. Також на тенденцію збільшення популярності паливних брикетів вплинуло інтенсивне стимулювання створення енергії із "зелених", поновлюваних джерел.

Незважаючи на те, що до 2016 року біопаливні пелети в основному були популярні серед рядових споживачів, то в подальшому вони з кожним днем ставали все більш затребуваними у власних господарствах і промисловості.

"На сьогоднішній день популярність твердого біопалива в світі зростає. Багато європейських виробничіх підприємств використовують цей ресурс для отримання тепла, як альтернативу газу. При цьому в Україні 90% всього біопалива і відходів займає тверде біопаливо, яке виготовляють у формі паливних гранул або пеллет, а також у формі брикетів", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як під Івано-Франківськом почали виробляти паливні пелети з топінамбура. Їх собівартість виявилася в два рази нижче, ніж у гранул з відходів деревини.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Пелети Біопаливо
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