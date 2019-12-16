Искусственный интеллект поможет решить одну из главных проблем "зеленой" энергетики

Внедрение интеллектуальной системы управления энергосетями Energy Smart Grid поможет решить проблему нестабильной генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в статье "НВ Украина". Отметим, что сам принцип управления нагрузкой энергосетей с помощью автоматики и искусственного интеллекта не является новинкой, однако с развитием ВИЭ его внедрение превращается из опции в существенную необходимость.

Иллюстрация insideconstruction.com.au

Современные энергосистемы становятся все более децентрализованными и распределенными из-за появления множества объектов "зеленой" генерации разного типа мощности с разной интенсивностью добычи энергии. Это повышает нагрузку на энергосеть и является одним из главных недостатков "зеленой" энергетики.

"По данным НЭК Укрэнерго уже сегодня в Украине работают ВИЭ установленной мощностью почти 4,6 ГВт – это около 7,5% от всей национальной энергосистемы. По данным Кабмина, в Украине уже установлено около 15 тыс. небольших домашних СЭС, в которые инвестировано более 300 млн евро", – отмечает издание.

Справиться с постоянно возрастающими нестабильными нагрузками "зеленой" энергетики на общую сеть могут системы автоматического контроля и распределения добываемого электричества Energy Smart Grid. Благодаря современным технологиям, такая система способна при помощи средств автоматизации и искусственного интеллекта круглосуточно контролировать сотни тысяч объектов объединенной энергосистемы, предсказывая пиковые нагрузки и устраняя временные "провалы".

Кроме того, для успешной работы такой сети необходимы системы накопления и хранения энергии. Ожидается, что к 2040 году по всему миру будет установлено более 1000 ГВт аккумуляторов, а инвестиции в сферу хранения энергии составят $622 млрд.

На сегодняшний день основным способом балансировки солнечной и ветряной генерации являются тепловые и гидроэлектростанции. Система Energy Smart Grid способна оперативно переключаться между источниками энергии, обеспечивая стабильность работы сетей незаметно для потребителя.

Кроме того, внедрение Smart Grid на уровне оператора системы распределения позволяет более точно планировать развитие и распределение электричества из ВИЭ. Также подобная система способна равномерно распределять создание новых источников электроэнергии по территории Украины.

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