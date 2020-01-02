Острови в Шотландії перейшли на енергію вітру завдяки штучному інтелекту

Енергосистема Оркнейських островів біля узбережжя Шотландії повністю перейшла на електрику від вітроелектростанцій завдяки інтелектуальній енергетичній системі.

Про це повідомляють "Факти". За даними видання, система автоматично перерозподіляє зайву електроенергію за допомогою штучного інтелекту і відповідній міській інфраструктурі.

Оркнейські острови в Шотландії travelandleisure.com

"Обігрів будинків, шкіл і магазинів вимагає грошей, тому ми замінили газове опалення на електричне. Тепер енергія вітроелектростанцій повністю забезпечує острова електрикою", – відмітили у енергокомпанії.

Представники місцевої громади відзначили, що раніше їм приходили великі рахунки за комуналку через те, що доводилося використовувати кондиціонери для обігріву кімнат. Тепер електрику не потрібно купувати – її громада отримує за рахунок "зеленої" генерації.

"Ми жили на острові і недооцінювали ці технології, але коли вони прийшли в наш будинок, то зрозуміли, що це дуже вигідно. Ми готові бути прикладом для інших", – відзначають місцеві жителі.

Зараз завдяки використанню "розумних" енергомереж громада управляє енергією, яку добувають вітрогенератори, а також зберігає її в спеціальних сховищах. Система автоматично перерозподіляє необхідні обсяги електрики, а надлишки продає назад до енергомережі.

"Штучний інтелект приблизно знає, скільки електроенергії споживає будь-який житель острова, і резервує цей обсяг. Згодом, навіть якщо споживач збільшить опалення, цієї кількості вистачить для побутових потреб. Програма також обробляє запити на покупку електроенергії з материка, відповідно штучний інтелект може зупинити кілька вітротурбін, щоб вони не працювали даремно", – підкреслив глава місцевої енергокомпанії Том Пакенхем.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Шотландії вітрові електростанції всього за півроку виробили стільки електроенергії, яка вдвічі б покрила потреби всіх домогосподарств в країні.

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