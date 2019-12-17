У США почнуть робити їжу з повітря: як таке можливо

Компанія Air Protein в США розробила газову суміш, яка дозволяє створювати протеїнові продукти з вуглекислого газу.

Про те повідомляє FoodDive. При цьому автори нагадують, що їхня технологія заснована на розробках вчених з NASA.

Ілюстрація fooddive.com

Видання нагадує, як в 60-их роках фахівці NASA працювали над проблемою збільшення автономності космічних польотів і наткнулися на новий тип мікробів, які харчуються вуглекислим газом. При цьому продуктом їх життєдіяльності є амінокислоти, з яких складаються білки в м'ясі. Дослідники відзначили, що мікроби могли одночасно фільтрувати повітря і створювати основу для продуктів харчування.

Вчені з Air Protein розробили свій склад газової суміші, де крім вуглекислого газу є ще й різні ферменти. Після переробки її мікробами виходить коричневий порошок, який можна використовувати в їжу.

Процес виготовлення поживної суспензії займає кілька днів і відрізняється низькими енерговитратами. Автори окремо підкреслюють економію ресурсів у порівнянні зі створенням аналогічної кількості поживної маси з курятини або яловичини.

У майбутньому власники компанії планують "стати ключовими гравцями" на ринку штучного м'яса. Крім того, їх технологія дозволить створювати продукти харчування, одночасно очищаючи атмосферу від забруднень.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США стартап Air Co. за допомогою сонячної енергії почав виробництво "екологічно чистої" горілки, яка, за твердженням винахідників, складається з вуглекислого газу і води.

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