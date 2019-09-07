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8 вересня • оновлено в 11:19
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Mercedes показала футуристичний салон електрокара EQ

9.4т Читати матеріал російською

Німецька корпорація Mercedes-Benz показала зображення салону прототипу Mercedes EQ, який повинен заповнити місце в лінійці люксових електромобілів компанії.

Про це повідомляє профільне видання Jalopnik, автори якого підкреслюють, що на даний момент невідомо, коли саме електрокар зможе з'явитися на ринку.

Концепт електромобіля Mercedes EQ

Концепт електромобіля Mercedes EQ

mercedes-benz.com

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Незважаючи на те, що компанія Mercedes поки не давала жодних пояснень на рахунок майбутніх характеристик електрокара, по фото можна визначити його люксовий клас.

Судячи з зображень, прототип електромобіля отримає велику приладову панель в мінімалістичному стилі, і три додаткових інформаційних екрани - один великий між кріслами переднього ряду, а ще два – на передніх дверцятах.

При цьому варто відзначити, що бренд EQ (Electric Intelligence) був представлений компанією кілька років тому і був заявлений, як "електрична розкіш".

"Історія EQ триває. Ми першопрохідці стабільної сучасної розкоші. Подивіться на концепцію дизайну інтер'єру електричного чотиримісного седана", - повідомили в компанії.

За даними оглядачів, Mercedes швидше за все покаже седан в кінці вересня 2019 року на автосалоні в Франкфурті.

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Тема
електрокари
Місце
Німеччина
Тег
електромобілі
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