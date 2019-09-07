Mercedes показала футуристичний салон електрокара EQ

Німецька корпорація Mercedes-Benz показала зображення салону прототипу Mercedes EQ, який повинен заповнити місце в лінійці люксових електромобілів компанії.

Про це повідомляє профільне видання Jalopnik, автори якого підкреслюють, що на даний момент невідомо, коли саме електрокар зможе з'явитися на ринку.

Концепт електромобіля Mercedes EQ mercedes-benz.com

Незважаючи на те, що компанія Mercedes поки не давала жодних пояснень на рахунок майбутніх характеристик електрокара, по фото можна визначити його люксовий клас.

Судячи з зображень, прототип електромобіля отримає велику приладову панель в мінімалістичному стилі, і три додаткових інформаційних екрани - один великий між кріслами переднього ряду, а ще два – на передніх дверцятах.

При цьому варто відзначити, що бренд EQ (Electric Intelligence) був представлений компанією кілька років тому і був заявлений, як "електрична розкіш".

"Історія EQ триває. Ми першопрохідці стабільної сучасної розкоші. Подивіться на концепцію дизайну інтер'єру електричного чотиримісного седана", - повідомили в компанії.

За даними оглядачів, Mercedes швидше за все покаже седан в кінці вересня 2019 року на автосалоні в Франкфурті.

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