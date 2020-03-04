Ковальчук: Люди выиграют от повышения цен на электроэнергию

Рост цены на электроэнергию в Украине выгоден населению, потому что приведет к укреплению гривны (дефляции) и удешевлению товаров и услуг.

Об этом заявил экс-глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, пишет "Новое Время". По его словам, правительство обязано донести до населения этот факт.

Всеволод Ковальчук facebook.com/npcukrenergo

"Очень ошибочно считать, что заниженная цена на электричество хороша для населения. Недоплата за электричество в тарифе населения компенсируется ростом цены для промышленности. Из-за этого становятся дороже все товары, в частности те, за которые платят украинцы. Нам всем эта разница возвращается в хлебе, в услугах, в электротранспорте, во всем", – подчеркнул эксперт.

По его словам, низкая цена на электроэнергию также приводит к падению конкурентоспособности экспортных товаров и ухудшению торгового баланса. Следовательно, заработные платы меньше растут, чем могли бы расти, потому что нужно больше платить за электричество индустрии, подчеркивает эксперт.

"За невысокую цену для населения мы все равно платим за другие услуги, просто мы этого не ощущаем. Главная беда, что власть не коммуницирует это: максимально оттягивают вопрос подъема цен для населения, рано или поздно поднимут, потому что оно уже не влезает, и снова это сделают кое-как, из-за скандалов, критики и неприятия населением. Люди должны почувствовать, что если вырастет цена для населения, то подешевеют товары и услуги, которые они потребляют, в которых много электричества", – подчеркнул Ковальчук.

По словам эксперта, сейчас поставка электричества населению убыточна из-за очень низкого тарифа. Он напоминает, что тариф на электрическую энергию был установлен года три назад.

"Ни инфляционные процессы, ни изменение структуры генерации, ни многие другие факторы не нашли своего отражения в цене для населения, так как на фоне раздражения народа от роста цен на газ, которое как раз в эти годы происходило, электричество оставляли напоследок. Сейчас цена электричества как товара вообще отрицательная", – резюмирует Ковальчук.

В ближайшее время тариф на энергию вырастет, поскольку правительство не сможет долго сдерживать его рост из-за необходимости соответствовать экономическим реалиям, уверен эксперт. В итоге тариф на энергию для населения вырастет минимум в полтора раза, до 1,80 гривны за кВт-час.

Ранее OBOZREVATEL писал, что экономику Украины "лихорадит" из-за того, что крупный бизнес вынужден платить за энергию по завышенным ценам, оплачивая тем самым разницу в тарифах для бытовых потребителей.

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