Зростання ціни на електроенергію в Україні вигідне для населення, тому що призведе до зміцнення гривні (дефляції) і здешевленню товарів і послуг.

Про це заявив екс-глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, пише "Новое Время". За його словами, держава повинна донести до населення цей факт.

Всеволод Ковальчук facebook.com/npcukrenergo

"Дуже помилково вважати, що занижена ціна на електрику э гарною для населення. Недоплата за електрику в тарифі населення компенсується зростанням ціни для промисловості. Через це стають дорожче усі товари, зокрема ті, за які платять українці. Нам всім ця різниця повертається в хлібі, в послугах, в електротранспорті, у всьому", – підкреслив експерт.

За його словами, низька ціна на електроенергію також призводить до падіння конкурентоспроможності експортних товарів і погіршення торгового балансу. Отже, заробітні плати менше ростуть, ніж могли б рости, тому що потрібно більше платити за електрику індустрії, підкреслює експерт.

"За невисоку ціну для населення ми все одно платимо за інші послуги, просто ми цього не відчуваємо. Головна біда, що влада не говорить про це: максимально відтягують питання підйому цін для населення, рано чи пізно піднімуть, бо воно вже не влазить, і знову це зроблять абияк, через скандали, критику і неприйняття населенням. Люди повинні відчути, що якщо виросте ціна для населення, то подешевшають товари і послуги, які вони споживають, в яких багато електрики", – підкреслив Ковальчук.

За словами експерта, зараз постачання електрики населенню збиткове через дуже низький тариф. Він нагадує, що тариф на електричну енергію було встановлено три роки тому.

"Ні інфляційні процеси, ні зміна структури генерації, ні багато інших чинників не знайшли свого відображення в ціні для населення, так як на тлі роздратування народу від зростання цін на газ, яке якраз в ці роки відбувалося, електрику залишали наостанок. Зараз ціна електрики як товару взагалі негативна", – резюмує Ковальчук.

Найближчим часом тариф на енергію зросте, оскільки уряд не зможе довго стримувати його зростання через необхідність відповідати економічним реаліям, впевнений експерт. В результаті тариф на енергію для населення зросте мінімум в півтора рази, до 1,80 гривні за кВт-годину.

Раніше OBOZREVATEL писав, що економіку України "лихоманить" через те, що великий бізнес змушений платити за енергію за завищеними цінами, оплачуючи тим самим різницю в тарифах для побутових споживачів.

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