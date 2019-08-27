Як будують вітрові електростанції: з'явилося вражаюче відео

Іспанська компанія Acciona в Мексиці побудувала вітрову електростанцію і зняла весь процес на відео.

На сайті OBOZREVATEL запустився новий розділ GreenOboz. Ми будемо висвітлювати тематику альтернативних джерел енергії. Ми дамо відповіді на важливі питання: що таке сфера чистих технологій і як вона допоможе змінити життя людей.

У свіжому відео для Вас ми пропонуємо подивитися, як будують вітрові електростанції. Насправді процес дуже цікавий і непростий. У ролику показано весь процес встановлення вітрогенератора – від підготовки котловану, монтажу вежі, підйому гондоли і закріплення на ній лопатей.

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Якщо Вам цікава тема зеленої енергетики - стежте за новим розділом на сайті OBOZREVATEL - Green Oboz. Розкриваємо секрети зеленої енергетики!

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