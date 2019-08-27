Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Вітрова енергетика

Як будують вітрові електростанції: з'явилося вражаюче відео

1.8т Читати матеріал російською

Іспанська компанія Acciona в Мексиці побудувала вітрову електростанцію і зняла весь процес на відео.

На сайті OBOZREVATEL запустився новий розділ GreenOboz. Ми будемо висвітлювати тематику альтернативних джерел енергії. Ми дамо відповіді на важливі питання: що таке сфера чистих технологій і як вона допоможе змінити життя людей.

Як будують вітрові електростанції: з'явилося вражаюче відео

У свіжому відео для Вас ми пропонуємо подивитися, як будують вітрові електростанції. Насправді процес дуже цікавий і непростий. У ролику показано весь процес встановлення вітрогенератора – від підготовки котловану, монтажу вежі, підйому гондоли і закріплення на ній лопатей.

Новини
Від глобального потепління постраждають навіть сонячні панелі

Якщо Вам цікава тема зеленої енергетики - стежте за новим розділом на сайті OBOZREVATEL - Green Oboz. Розкриваємо секрети зеленої енергетики!

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Мексика
Теги
Green Oboz видео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...