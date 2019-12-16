Штучний інтелект допоможе вирішити одну з головних проблем "зеленої" енергетики

Впровадження інтелектуальної системи управління енергомережами Energy Smart Grid допоможе вирішити проблему нестабільної генерації поновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це йдеться в статті "НВ Україна". Відзначимо, що сам принцип управління навантаженням енергомереж за допомогою автоматики і штучного інтелекту не є новинкою, проте з розвитком ВДЕ його впровадження перетворюється з опції в істотну необхідність.

Ілюстрація insideconstruction.com.au

Сучасні енергосистеми стають усе більш децентралізованими і розподіленими через появу безлічі об'єктів "зеленої" генерації різного типу потужності з різною інтенсивністю видобутку енергії. Це підвищує навантаження на енергомережу і є одним із головних недоліків "зеленої" енергетики.

"За даними НЕК Укренерго вже сьогодні в Україні працюють ВДЕ встановленою потужністю майже 4,6 ГВт – це близько 7,5% від всієї національної енергосистеми. За даними Кабміну, в Україні вже встановлено близько 15 тис. невеликих домашніх СЕС, в які інвестовано понад 300 млн євро", – відзначає видання.

Справитися з постійно зростаючими нестабільними навантаженнями "зеленої" енергетики на загальну мережу можуть системи автоматичного контролю та розподілу видобутої електрики Energy Smart Grid. Завдяки сучасним технологіям, така система здатна за допомогою засобів автоматизації та штучного інтелекту цілодобово контролювати сотні тисяч об'єктів об'єднаної енергосистеми, пророкуючи пікові навантаження й усуваючи тимчасові "провали".

Крім того, для успішної роботи такої мережі необхідні системи накопичення і зберігання енергії. Очікується, що до 2040 року по всьому світу буде встановлено понад 1000 ГВт акумуляторів, а інвестиції в сферу зберігання енергії складуть $622 млрд.

На сьогодні основним способом балансування сонячної і вітряної генерації є теплові та гідроелектростанції. Система Energy Smart Grid здатна оперативно переключатися між джерелами енергії, забезпечуючи стабільність роботи мереж непомітно для споживача.

Крім того, впровадження Smart Grid на рівні оператора системи розподілу дозволяє більш точно планувати розвиток і розподіл електрики з ВДЕ. Також подібна система здатна рівномірно розподіляти створення нових джерел електроенергії по території України.

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