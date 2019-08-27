G7 решила спасти леса Амазонии: Бразилия дала резкий отказ

Главы государств "Большой семерки" (G7) приняли решение создать фонд размером в 20 миллионов долларов для борьбы с пожарами в лесах Амазонии.

Об этом, по данным издания Axios, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который выразил уверенность в надежде начать аналогичную инициативу в странах Африки.

"Мы видим, что происходит в Амазонии, и мы хотели бы иметь возможность отреагировать. Амазония - это легкие планеты, и последствия для нее ужасны", – подчеркнул Макрон.

Эммануэль Макрон

По словам президента Франции, лидеры G7 "согласились действовать в полной координации со странами региона".

Впоследствии глава канцелярии президента Бразилии Жаира Болсонару Оникс Лорензони отреагировал на предложение Макрона.

"Мы благодарны за предложение, однако считаем, что выделенные средства лучше потратить на восстановление лесов Европы. Кроме того, Макрон не смог предотвратить вполне предсказуемый пожар в соборе Парижской Богоматери, который был достоянием мировой культуры, а теперь собирается учить другие страны, как тушить пожары?", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети начали массово появляться сообщения от россиян, которые задыхаются от пожаров в Сибири.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!