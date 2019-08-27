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G7 вирішила врятувати ліси Амазонії: Бразилія дала різку відповідь

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Лідери країн "Великої сімки" (G7) прийняли рішення створити фонд розміром в 20 мільйонів доларів для боротьби з пожежами в лісах Амазонії.

Про це, за даними видання Axios, заявив президент Франції Еммануель Макрон, який висловив впевненість в надії розпочати аналогічну ініціативу в країнах Африки.

"Ми бачимо, що відбувається в Амазонії, і ми хотіли б мати можливість відреагувати. Амазонія - це легені планети, і наслідки для неї жахливі", – підкреслив Макрон.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

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За словами президента Франції, лідери G7 "погодилися діяти в повній координації з країнами регіону".

Згодом голова канцелярії президента Бразилії Жаіра Болсонару Онікс Лорензоні відреагував на пропозицію Макрона.

"Ми вдячні за пропозицію, однак вважаємо, що виділені кошти краще витратити на відновлення лісів Європи. Крім того, Макрон не зміг запобігти цілком передбачуваний пожежі в соборі Паризької Богоматері, який був надбанням світової культури, а тепер збирається вчити інші країни, як гасити пожежі?", -– зазначив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі почали масово з'являтися повідомлення від росіян, які задихаються від пожеж в Сибіру.

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Тема
саміт G7
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Бразилія
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