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5 марта • обновлено в 12:56
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/ Финансы

"Зеленой" энергетике Украины предсказали многолетний кризис

1.6т
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"Зеленая" энергетика Украины при любом сценарии развития будет ощущать дефицит балансирующих мощностей для обеспечения стабильной работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2024 года.

Об этом заявил директор по развитию рынков в Восточной Европе компании Wartsila Energy Игорь Петрик, пишет "Энергореформа". По мнению эксперта, сейчас в Украине балансирование ВИЭ происходит преимущественно за счет угольных ТЭС, которые для этого не приспособлены с технологической и экономической точки зрения.

Иллюстрация

Иллюстрация

brinknews.com

"Для того, чтобы инвесторы начали строить балансирующие мощности, нужно одно из двух: либо изменить дизайн рынка, чтобы цены отражали реальное соотношение спроса и предложения на всех его сегментах, либо, если первое сейчас невозможно, гарантировать инвестору возврат инвестиций с определенной доходностью. Учитывая, что ни одного, ни другого варианта сейчас нет, рассчитывать на появление необходимой уже сегодня мощности не приходится до 2024 года", – подчеркнул Петрик.

При этом эксперт обратил внимание, что в Украине есть потребность как в системах для хранения энергии, которые нужны для первичного регулирования и создания необходимой инфраструктуры для грядущей интеграции Украины в энергетические сети Европы (ENTSO-E).

Также эксперт выразил уверенность в том, что Украине нужны газовые станции быстрого пуска для вторичного резерва и резерва компенсации погрешностей прогнозирования выработки ВИЭ.

"Этот вид резерва напрямую связан с объемом ВИЭ и обычно составляет от 20 до 30% ее генерации", – пояснил эксперт.

Он также констатировал, что именно строительство маневренных станций быстрого пуска в объеме 2000 МВт сократит прогнозируемые диспетчерские ограничения выработки электроэнергии в три раза и даст экономию в размере полмиллиарда евро в год (после достижения установленной мощности ВИЭ 7,5 ГВт, что ожидается уже в конце 2020 года).

Ранее OBOZREVATEL писал, что к 2024 году мировой объем хранилищ накопления энергии вырастет в несколько раз и достигнет 15 ГВт. Их популярность стремительно растет из-за роста количества объектов "зеленой" энергетики.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, закрывайте совковые АЭС, и ветряки сразу станут востребованны... и нам будет спокойнее...
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Не кремлевские мечтатели - несколько лет )))) останутся только несколько АЭС, работающие на топливе страны-агрессора- можно кизяками топить, но для этого надо сытно кушать )))))
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