"Зеленой" энергетике Украины предсказали многолетний кризис

"Зеленая" энергетика Украины при любом сценарии развития будет ощущать дефицит балансирующих мощностей для обеспечения стабильной работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2024 года.

Об этом заявил директор по развитию рынков в Восточной Европе компании Wartsila Energy Игорь Петрик, пишет "Энергореформа". По мнению эксперта, сейчас в Украине балансирование ВИЭ происходит преимущественно за счет угольных ТЭС, которые для этого не приспособлены с технологической и экономической точки зрения.

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"Для того, чтобы инвесторы начали строить балансирующие мощности, нужно одно из двух: либо изменить дизайн рынка, чтобы цены отражали реальное соотношение спроса и предложения на всех его сегментах, либо, если первое сейчас невозможно, гарантировать инвестору возврат инвестиций с определенной доходностью. Учитывая, что ни одного, ни другого варианта сейчас нет, рассчитывать на появление необходимой уже сегодня мощности не приходится до 2024 года", – подчеркнул Петрик.

При этом эксперт обратил внимание, что в Украине есть потребность как в системах для хранения энергии, которые нужны для первичного регулирования и создания необходимой инфраструктуры для грядущей интеграции Украины в энергетические сети Европы (ENTSO-E).

Также эксперт выразил уверенность в том, что Украине нужны газовые станции быстрого пуска для вторичного резерва и резерва компенсации погрешностей прогнозирования выработки ВИЭ.

"Этот вид резерва напрямую связан с объемом ВИЭ и обычно составляет от 20 до 30% ее генерации", – пояснил эксперт.

Он также констатировал, что именно строительство маневренных станций быстрого пуска в объеме 2000 МВт сократит прогнозируемые диспетчерские ограничения выработки электроэнергии в три раза и даст экономию в размере полмиллиарда евро в год (после достижения установленной мощности ВИЭ 7,5 ГВт, что ожидается уже в конце 2020 года).

Ранее OBOZREVATEL писал, что к 2024 году мировой объем хранилищ накопления энергии вырастет в несколько раз и достигнет 15 ГВт. Их популярность стремительно растет из-за роста количества объектов "зеленой" энергетики.

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