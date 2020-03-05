"Зеленій" енергетиці України передбачили багаторічну кризу

"Зелена" енергетика України при будь-якому сценарії розвитку буде відчувати дефіцит балансуючих потужностей для забезпечення стабільної роботи поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 2024 року.

Про це заявив директор з розвитку ринків у Східній Європі компанії Wartsila Energy Ігор Петрик, пише "Енергореформа". На думку експерта, зараз в Україні балансування ВДЕ відбувається переважно за рахунок вугільних ТЕС, які для цього не пристосовані з технологічної та економічної точки зору.

Ілюстрація brinknews.com

"Для того, щоб інвестори почали будувати балансуючі потужності, потрібно або змінити дизайн ринку, щоб ціни відображали реальне співвідношення попиту і пропозиції на всіх його сегментах, або гарантувати інвестору повернення інвестицій з певною прибутковістю. З огляду на те, що жодного, ні іншого варіанту зараз немає, розраховувати на появу необхідної вже сьогодні потужності не доводиться до 2024 року", – підкреслив Петрик.

При цьому експерт звернув увагу, що в Україні є потреба як в системах для зберігання енергії, які потрібні для первинного регулювання і створення необхідної інфраструктури для майбутньої інтеграції України в енергетичні мережі Європи (ENTSO-E).

Також експерт висловив упевненість в тому, що Україні потрібні газові станції швидкого пуску для вторинного резерву і резерву компенсації похибок прогнозування вироблення ВДЕ.

"Цей вид резерву безпосередньо пов'язаний з об'ємом ВДЕ і зазвичай становить від 20 до 30% її генерації", – пояснив експерт.

Він також констатував, що саме будівництво маневрених станцій швидкого пуску в обсязі 2000 МВт скоротить прогнозовані диспетчерські обмеження вироблення електроенергії втричі та дасть економію в розмірі півмільярда євро на рік (після досягнення встановленої потужності ВДЕ 7,5 ГВт, що очікується вже на кінець 2020 року).

Раніше OBOZREVATEL писав, що до 2024 року світовий обсяг сховищ накопичення енергії зросте в кілька разів і досягне 15 ГВт. Їх популярність стрімко зростає через зростання кількості об'єктів "зеленої" енергетики.

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