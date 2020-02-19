В Україні різко знизили "зелений" тариф для сонячних електростанцій

В Україні для побудованих і введених в експлуатацію в 2020 році сонячних електростанцій (СЕС) "зелений" тариф знизили на 25%.

Рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), повідомляє ExPro. Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора, що відбулося 18 лютого.

Згідно з рішенням регулятора, ставки "зеленого" тарифу для СЕС, які були введені в експлуатацію з початку 2020 року, встановлено на наступному рівні: для промислових СЕС – 11,26 євроцентів/кВт*год, а для покрівельних станцій – 12,28 євроцентів/кВт*год.

Видання зазначає, що під нові ставки тарифу вже потрапили два об'єкти: сонячна електростанція потужністю 6,3 МВт в місті Бахмач під Черніговом, і дахова станція потужністю 0,2 МВт з Києва.

Нагадаємо, що 6 грудня 2019 року група нардепів зареєструвала у Верховній Раді законопроект №2543 "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики". Згідно із законопроектом, передбачається добровільне зниження розміру "зеленого" тарифу для діючих СЕС на 10%, нових – 15%, діючих ВЕС – на 5%, нових – на 7,5% з його пролонгацією до 15 років з моменту введення в експлуатацію.

Крім того, згідно із законопроектом, скорочуються терміни будівництва об'єктів: до 1 квітня 2020 року мають бути введені в експлуатацію СЕС, а до 31 грудня 2020 року – ВЕС, які залишаються працювати за діючими умовами, до 1 вересня 2020 року – СЕС і до 30 червня 2022 року – ВЕС, які погодяться на добровільну реструктуризацію.

У той же час встановлюється гарантія незмінності розміру "зеленого" тарифу протягом 15 років після введення в експлуатацію станції ВДЕ для власників станцій, які погодилися на реструктуризацію.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як президент України Володимир Зеленський заявив, що ретроспективного зміни "зеленого" тарифу не буде. За словами президента, уряд "не робитиме ніяких кроків, які погіршать умови для ведення бізнесу в Україні".

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