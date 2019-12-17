В Украине хотят экстремально снизить "зеленый тариф": что известно о скандальном законопроекте

Законопроект №2543, из-за которого инвесторы начали замораживать создание "зеленых" объектов, предусматривает новую систему штрафов для возобновляемых источников энергии в Украине.

Об этом говорится в статье главы практики энергетики и природных ресурсов компании Arzinger Ярослава Чекера на сайте ThePage. Автор также напоминает, что законопроект могут принять в Верховной Раде не раньше февраля 2020 года.

"Законопроект №2543 позиционируется как некий компромиссный вариант дальнейшего развития альтернативной энергетики в Украине. Также он рассматривается как приемлемый для игроков рынка вариант решения проблемы платежного дефицита ГП "Гарантированный покупатель" и проблемы небалансов", – подчеркивает Чекер.

По мнению эксперта, законопроект предусматривает несколько изменений существующего рынка "зеленой" энергетики:

условия и сроки ввода в эксплуатацию новых объектов ВИЭ;

требование провести добровольную реструктуризацию договоров купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу;

условия защиты иностранных инвестиций и сроки государственной гарантии;

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Сейчас компании, которые заключили договоры о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу до 31 декабря 2019 года и запустили ВИЭ-объекты, могут работать по "зеленому тарифу" и не участвовать в системе аукционов. Законопроект №2543 предлагает сократить сроки запуска новых "зеленых" объектов:

до 1 апреля 2020 года включительно – для солнечных электростанций ;

до 31 декабря 2020 года включительно – для ветровых электростанций.

Законопроект предлагает снизить "зеленые" тарифы

При этом инвесторы, которые согласятся на реструктуризацию договоров по "зеленому" тарифу, получат разрешение на более длительные сроки ввода объектов в эксплуатацию:

до 30 сентября 2020 года включительно – для солнечных электростанций;

до 30 июня 2022 года включительно – для ветровых электростанций.

Таким образом, для многих инвесторов реструктуризация будет единственным возможным способом завершения проекта путем продления сроков ввода в эксплуатацию, отмечает автор.

Также законопроект №2543 предусматривает добровольную реструктуризацию договоров купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу. По сути, государство предлагает инвесторам добровольно согласиться на снижение "зеленого" тарифа в обмен на продление его действия, отмечает эксперт.

Согласно законопроекту, предусматривается добровольное снижение размера "зеленого" тарифа для действующих СЭС на 10%, новых – 15%, действующих ВЭС – на 5%, новых – на 7,5% с его пролонгацией до 15 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Кроме того, законопроект предлагает более благоприятный режим защиты иностранных инвестиций для объектов альтернативной энергетики, которые согласятся на реструктуризацию, сроком до 15 лет.

Также авторы законопроекта предлагают ввести регулирование штрафов в случае отклонений от объемов производства электроэнергии по графику более чем на 15% (так называемого "небаланса"). Размеры штрафа составят 0% до 31 декабря 2020 году и будут увеличиваться на 20% каждый год вплоть до 1 января 2025 года.

Чтобы получить подобную "скидку" на "небаланс" производителям энергии нужно будет согласиться на реструктуризацию договоров купли-продажи электричества по "зеленому" тарифу. При этом ответственность за небалансы для объектов ВИЭ, которые не согласятся на реструктуризацию, останется неизменной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет. По словам президента, правительство "не будет делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине"

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