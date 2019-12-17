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17 декабря • обновлено в 18:56
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В Украине хотят экстремально снизить "зеленый тариф": что известно о скандальном законопроекте

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Законопроект №2543, из-за которого инвесторы начали замораживать создание "зеленых" объектов, предусматривает новую систему штрафов для возобновляемых источников энергии в Украине.

Об этом говорится в статье главы практики энергетики и природных ресурсов компании Arzinger Ярослава Чекера на сайте ThePage. Автор также напоминает, что законопроект могут принять в Верховной Раде не раньше февраля 2020 года.

В Украине хотят экстремально снизить "зеленый тариф": что известно о скандальном законопроекте

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"Законопроект №2543 позиционируется как некий компромиссный вариант дальнейшего развития альтернативной энергетики в Украине. Также он рассматривается как приемлемый для игроков рынка вариант решения проблемы платежного дефицита ГП "Гарантированный покупатель" и проблемы небалансов", – подчеркивает Чекер.

По мнению эксперта, законопроект предусматривает несколько изменений существующего рынка "зеленой" энергетики:

  • условия и сроки ввода в эксплуатацию новых объектов ВИЭ;

  • требование провести добровольную реструктуризацию договоров купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу;

  • условия защиты иностранных инвестиций и сроки государственной гарантии;

  • штрафные санкции за нестабильность генерации.

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Сейчас компании, которые заключили договоры о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу до 31 декабря 2019 года и запустили ВИЭ-объекты, могут работать по "зеленому тарифу" и не участвовать в системе аукционов. Законопроект №2543 предлагает сократить сроки запуска новых "зеленых" объектов:

  • до 1 апреля 2020 года включительно – для солнечных электростанций;

  • до 31 декабря 2020 года включительно – для ветровых электростанций.

Законопроект предлагает снизить "зеленые" тарифы

Законопроект предлагает снизить "зеленые" тарифы

При этом инвесторы, которые согласятся на реструктуризацию договоров по "зеленому" тарифу, получат разрешение на более длительные сроки ввода объектов в эксплуатацию:

  • до 30 сентября 2020 года включительно – для солнечных электростанций;

  • до 30 июня 2022 года включительно – для ветровых электростанций.

Таким образом, для многих инвесторов реструктуризация будет единственным возможным способом завершения проекта путем продления сроков ввода в эксплуатацию, отмечает автор.

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Также законопроект №2543 предусматривает добровольную реструктуризацию договоров купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу. По сути, государство предлагает инвесторам добровольно согласиться на снижение "зеленого" тарифа в обмен на продление его действия, отмечает эксперт.

Согласно законопроекту, предусматривается добровольное снижение размера "зеленого" тарифа для действующих СЭС на 10%, новых – 15%, действующих ВЭС – на 5%, новых – на 7,5% с его пролонгацией до 15 лет с момента ввода в эксплуатацию.

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Кроме того, законопроект предлагает более благоприятный режим защиты иностранных инвестиций для объектов альтернативной энергетики, которые согласятся на реструктуризацию, сроком до 15 лет.

Также авторы законопроекта предлагают ввести регулирование штрафов в случае отклонений от объемов производства электроэнергии по графику более чем на 15% (так называемого "небаланса"). Размеры штрафа составят 0% до 31 декабря 2020 году и будут увеличиваться на 20% каждый год вплоть до 1 января 2025 года.

Чтобы получить подобную "скидку" на "небаланс" производителям энергии нужно будет согласиться на реструктуризацию договоров купли-продажи электричества по "зеленому" тарифу. При этом ответственность за небалансы для объектов ВИЭ, которые не согласятся на реструктуризацию, останется неизменной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет. По словам президента, правительство "не будет делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине"

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия Зеленые тарифы
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