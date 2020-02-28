Правительство Украины обвинили в игнорировании кризиса на рынке "зеленой" энергетики

В Украине отключают источники "зеленой" энергии без финансовой компенсации убытков за простой, однако правительство страны игнорирует ситуацию, что грозит кризисом в индустрии и потерей доверия инвесторов.

Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщает "Экономическая правда". По словам эксперта, украинское законодательство предусматривает необходимость выкупать энергию из "зеленых" источников в первую очередь, однако этого не происходит.

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"О том, что принудительная остановка станций ВИЭ должна быть оплачена, четко указано в законе "О рынке электроэнергии". Отсутствие решений по проблеме ограничений вредит репутации Украины на международной арене. По инициативе участников рынка в "Укрэнерго" создали группу, которая должна разработать методику компенсации потерь предприятиям ВИЭ. Однако формальное создание рабочей группы пока не дало никакого результата", – отмечает Плачков.

По словам эксперта, 30 января состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам разработки механизмов возмещения вынужденных ограничений генерации из ВИЭ. В задачи группы входило решить проблему выплат "зеленым" производителям при ограничениях генерации "зеленого" электричества.

Однако, резюмирует эксперт, по итогам нескольких встреч представители "Укрэнерго" и "Гарантированного покупателя" не сделали реальных шагов для решения этого вопроса.

"Сколько средств предприятия ВИЭ недополучили из-за ограничений и сколько потеряют в будущем – пока никто озвучивать не берется. Однако понятно, что этот вопрос остро станет в ближайшее время. Особенно учитывая то, что большинство станций построено за одолженные средства европейских и других инвесторов", – подчеркивает Плачков.

Ранее OBOZREVATEL писал, то в 2020 году энергетики в Украине будут вынуждены намеренно ограничивать работу возобновляемых источников энергии на 1 млрд кВт*ч.

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