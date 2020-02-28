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28 лютого • оновлено в 13:04
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/ Фінанси

Уряд України звинуватили в ігноруванні кризи на ринку "зеленої" енергетики

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В Україні відключають джерела "зеленої" енергії без фінансової компенсації збитків за простій, проте уряд країни ігнорує ситуацію, що загрожує кризою в індустрії і втратою довіри інвесторів.

Про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков, повідомляє "Економічна правда". За словами експерта, українське законодавство передбачає необхідність викуповувати енергію з "зелених" джерел в першу чергу, однак цього не відбувається.

Вітрогенератори

Вітрогенератори

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"Про те, що примусова зупинка станцій ВДЕ повинна бути оплачена, чітко вказано в законі "Про ринок електроенергії". Відсутність рішень з проблеми обмежень шкодить репутації України на міжнародній арені. З ініціативи учасників ринку в "Укренерго" створили групу, яка повинна розробити методику компенсації втрат підприємствам ВДЕ. Однак формальне створення робочої групи поки не дало ніякого результату", – зазначає Плачков.

За словами експерта, 30 січня відбулося перше засідання робочої групи з питань розробки механізмів відшкодування вимушених обмежень генерації з ВДЕ. До завдань групи входило вирішити проблему виплат "зеленим" виробникам при обмеженнях генерації "зеленої" електрики.

Однак, резюмує експерт, за підсумками декількох зустрічей представники "Укренерго" і "Гарантованого покупця" не зробили реальних кроків для вирішення цього питання.

"Скільки коштів підприємства ВДЕ недоотримали через обмеження і скільки втратять в майбутньому – поки ніхто озвучувати не береться. Однак зрозуміло, що це питання гостро постане найближчим часом. Особливо з огляду на те, що більшість станцій побудовано за позичені кошти європейських та інших інвесторів" , – підкреслює Плачков.

Раніше OBOZREVATEL писав, то в 2020 році енергетики в Україні будуть змушені навмисно обмежувати роботу відновлюваних джерел енергії на 1 млрд кВт*год.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Вітрогенератори
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Гоша Злой
Гоша Злой
сначала понастроили на спизж..ные из бюджета деньги СЭС и ветряки на спизж..ной земле, потом продавили при педро сивочолому немыслимые в мире тарифы на зеленую энергию под видом охраны окружающей среды а теперь требуют возврата инвестиций и сохранения идиотских тарифов... только в этой стране такой цирк работает...
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