В Україні хочуть екстремально знизити "зелений тариф": що відомо про скандальний законопроект

Законопроект №2543, який став причиною заморожування "зелених" об'єктів інвесторами, передбачає нову систему штрафів для поновлюваних джерел енергії в Україні.

Про це йдеться у статті глави практики енергетики та природних ресурсів компанії Arzinger Ярослава Чекера на сайті ThePage. Автор також нагадує, що законопроект можуть прийняти у Верховній Раді не раніше лютого 2020 року.

"Законопроект №2543 позиціонується як компромісний варіант подальшого розвитку альтернативної енергетики в Україні. Також він розглядається як прийнятний для гравців ринку варіант вирішення проблеми платіжного дефіциту ДП "Гарантований покупець" і проблеми небалансів", – підкреслює Чекер.

На думку експерта, законопроект передбачає кілька змін існуючого ринку "зеленої" енергетики:

умови і терміни введення в експлуатацію нових об'єктів ВДЕ;

вимога провести добровільну реструктуризацію договорів купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом;

умови захисту іноземних інвестицій і терміни державної гарантії;

штрафні санкції за нестабільність генерації. Читайте: Ще одна: в Україні чергова компанія взяла паузу через "зелений тариф"

Зараз компанії, які уклали договори про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом до 31 грудня 2019 року і запустили ВДЕ-об'єкти, можуть працювати за "зеленим тарифом" і не брати участь в системі аукціонів. Законопроект №2543 пропонує скоротити терміни запуску нових "зелених" об'єктів:

до 1 квітня 2020 року включно – для сонячних електростанцій;

до 31 грудня 2020 року включно – для вітрових електростанцій.

Законопроект пропонує знизити "зелені" тарифи

При цьому інвестори, які погодяться на реструктуризацію договорів по "зеленому" тарифу, отримають дозвіл на більш тривалі терміни введення об'єктів в експлуатацію:

до 30 вересня 2020 року включно – для сонячних електростанцій;

до 30 червня 2022 року включно – для вітрових електростанцій.

Таким чином, для багатьох інвесторів реструктуризація буде єдиним можливим способом завершення проекту шляхом продовження термінів введення в експлуатацію, зазначає автор.

Також законопроект №2543 передбачає добровільну реструктуризацію договорів купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом. По суті, держава пропонує інвесторам добровільно погодитися на зниження "зеленого" тарифу в обмін на продовження його дії, зазначає експерт.

Згідно із законопроектом, передбачається добровільне зниження розміру "зеленого" тарифу для діючих СЕС на 10%, нових – 15%, ВЕС, що діють – на 5%, нових ВЕС – на 7,5% з його пролонгацією до 15 років з моменту введення в експлуатацію.

Крім того, законопроект пропонує більш сприятливий режим захисту іноземних інвестицій для об'єктів альтернативної енергетики, які погодяться на реструктуризацію, терміном до 15 років.

Також автори законопроекту пропонують ввести регулювання штрафів у разі відхилень від обсягів виробництва електроенергії за графіком більш ніж на 15% (так званого "небалансу"). Розміри штрафу складуть 0% до 31 грудня 2020 році і будуть збільшуватися на 20% щороку аж до 1 січня 2025 року.

Щоб отримати подібну "знижку" на "небаланс", виробникам енергії потрібно буде погодитися на реструктуризацію договорів купівлі-продажу електрики за "зеленим" тарифом. При цьому відповідальність за небаланси для об'єктів ВДЕ, які не погодяться на реструктуризацію, залишиться незмінною.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як президент України Володимир Зеленський заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде. За словами президента, уряд "не робитиме ніяких кроків, які погіршать умови для ведення бізнесу в Україні"

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