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16 декабря • обновлено в 15:34
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Европа поставила Украине ультиматум из-за "зеленых" тарифов

1.7т
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Посольства Дании, Норвегии и Швеции обратились к правительству Украины с призывом достичь компромисса по вопросу регулирования размера "зеленых" тарифов.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на письмо, которые было направлено в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и главы комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса. В документе также сказано, что достижение компромисса позволит сохранить инвестиционную привлекательность Украины и поддержать темпы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране.

Европа поставила Украине ультиматум из-за "зеленых" тарифов

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Письмо подписали посол Дании в Украине Рубен Мадсен, посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. При этом представители европейских государств напомнили о размере инвестиций в зеленую энергетику Украины и подчеркнули, что дальнейшее развитие отрасли сейчас сдерживается из-за инициатив Верховной Рады и правительства касательно ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа.

"Мы решительно призываем правительство Украины и Верховную Раду как можно быстрее провести консультации с инвесторами в ВИЭ и другими заинтересованными лицами, и найти сбалансированное решение, основанное на предложенных проектах и компромиссах, которое восстановит доверие инвесторов", – говорится в письме.

Также дипломаты отметили, что за последние годы Украины получила более $8 млрд инвестиций в "зеленую" энергетику страны. Однако приток новых инвестиций со стороны скандинавских инвесторов находится под угрозой из-за возможных изменений рынка ВИЭ и просрочки платежей со стороны предприятия "Гарантированный покупатель" (которое по закону должно покупать электричество у производителей возобновляемой энергии), отмечают послы.

"Такая неопределенность негативно влияет на доверие инвесторов и банков к "зеленой" отрасли Украины. Отсутствие соглашения между украинскими властями и инвесторами в области возобновляемой энергетики может навредить не только привлеченным инвесторам, но и репутации и способности Украины привлекать иностранные инвестиции", – говорится в письме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что по мнению экспертов, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

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Автор
Алекс Шухарт
Персоны
Алексей Оржель Андрей Герус
Место
Украина
Теги
возобновляемая энергия альтернативная энергетика Green Oboz
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надо чтоб кастрюляголовые далбаящуры продали свои земли , а потом можно выставлять любые тарифы и цены в этом сви-домитом гадюшнике.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Какие блеац зелёные энергетики? Граждане за газ платить не в состоянии и обычную электроэнергию, а это зелёные энергетики. Киловатт ее стоит в разы дороже по себестоимости, чем обычной.
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