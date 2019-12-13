В Украине существенно снизят "зеленый тариф": принято важное решение

В Украине НКРЭКУ предлагает для снижения финансовой нагрузки на государственный бюджет снизить "зеленые тарифы" для установок по добыче энергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

Об этом говорится в письме главы Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка в Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщает издание "БизнесЦензор". В целом регулятор хочет сэкономить 14 млрд грн на выплатах по "зеленым тарифам".

Согласно тексту письма, НКРЭКУ предлагает существенно снизить размеры "зеленого тарифа" для солнечных электростанций (СЭС), установок на биотопливе и ветроэлектростанций (ВЭС). Это, по мнению Тарасюка, снизит финансовую нагрузку на государственное предприятие "Гарантированный покупатель", которое по закону обязано приобретать энергию, которую добывают источники на возобновляемой энергии.

В частности, предлагается:

для наземных СЭС , введенных в работу до 31 декабря 2020 года, установить "зеленый тариф" в размере 9 евроцентов .

Для наземных СЭС , которые запустились с 1 января 2020 года до 21 декабря 2029 года – 8 евроцентов ;

для крышных СЭС , введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2020 года – 10 евроцентов;

для крышных СЭС, которые запустились с 1 января 2020 года до 21 декабря 2029 года – 9 евроцентов ;

для ВЭС , введенных в введенных в работу до 31 декабря 2020 года – 8 евроцентов ;

для ВЭС , которые были запущены с 1 января 2020 года до 21 декабря 2029 года – 7 евроценто в;

для объектов на биогазе и биомассе – 11 евроцентов ;

для микро-мини-малых наземных СЭС мощностью до 30 кВт – 11,63 евроцента.

Также с 1 января 2020 года регулятор предлагает ввести 100% компенсацию стоимости регулирования так называемого "небаланса ВИЭ", когда государство компенсирует производителю энергии цену электричества, изъятого для покрытия перебоев нестабильной "зеленой" генерации.

Кроме того, глава ведомства предлагает позволить представителям бизнеса передавать объекты ВИЭ на баланс государства. При этом, подчеркивает Тарасюк, инвестору будут возмещены вложенные средства "с экономически обоснованной рентабельностью, но за вычетом уже полученных средств по зеленому тарифу".

"Предложенные изменения дадут возможность в 2020 году уменьшить финансовую нагрузку на ГП "Гарантированный покупатель" на 14 млрд грн, с 42,5 до 28,5 млрд грн. Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году займет 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%", – говорится в письме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что по мнению экспертов, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, которое хочет провести правительство Украины, приведет к разрушению отрасли, кризису банковской системы, дефолту и потере доверия инвесторов.

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