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25 февраля • обновлено в 16:22
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/ Финансы

Прибыль от "зеленой" энергетики решили увеличить при помощи криотехнологий

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Стремительное развитие возобновляемой энергии поставило перед энергетиками вопрос о необходимости создания систем хранения электричества. Со временем они должны стать главным инструментом для балансировки нестабильного процесса добычи "зеленого" электричества, заменив собой атомную и гидроэнергетику.

В поисках наиболее эффективных способов накопления энергии ученые уже использовали водород, литий-ионные батареи и даже гравитацию. В Европе решили попробовать новый способ криоэнергетику, говорится в статье на сайте "Авенстон".

Иллюстрация

Иллюстрация

quantumlevitation.com

Криогенные установки во время работы накапливают избыточную энергию путем сжижения воздуха в холодильных установках и охлаждения его до температуры -190 °C. В итоге получается жидкая смесь азота и кислорода, которая затем сохраняется в изолированном резервуаре, похожем на большой термос.

Чтобы высвободить накопленную энергию, охлажденная криосмесь нагревается, из-за чего расширяется и превращается обратно в газ, увеличивая свой объем примерно в 700 раз. Процесс создает давление, которое используется для запуска турбины для выработки электричества.

Принцип работы криогенного хранилища энергии

Принцип работы криогенного хранилища энергии

oppdthewire.com

Британская компания Highview Power запустила на территории королевства экспериментальную установку мощностью 5 МВт. Криоэнергетическая станция может обслуживать до пяти тысяч домов в течение трех часов. Создатели уверены, что технология имеет большой потенциал для долгосрочного использования с экологическими источниками энергии.

В конце 2019 года представители компании заявили, что планируют построить свой первый большой коммерческий объект в Великобритании мощностью более 50 МВт. Установка заменит собой существующую теплоэлектростанцию, которая сейчас работает на угле.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исследователи в Австрии предложили использовать гравитационные хранилища энергии для накопления энергии из возобновляемых источников в регионах с низким потреблением электричества.

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Автор
Алекс Шухарт
Тег
Green Oboz
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