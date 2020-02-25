Стремительное развитие возобновляемой энергии поставило перед энергетиками вопрос о необходимости создания систем хранения электричества. Со временем они должны стать главным инструментом для балансировки нестабильного процесса добычи "зеленого" электричества, заменив собой атомную и гидроэнергетику.

В поисках наиболее эффективных способов накопления энергии ученые уже использовали водород, литий-ионные батареи и даже гравитацию. В Европе решили попробовать новый способ – криоэнергетику, говорится в статье на сайте "Авенстон".

Иллюстрация quantumlevitation.com

Криогенные установки во время работы накапливают избыточную энергию путем сжижения воздуха в холодильных установках и охлаждения его до температуры -190 °C. В итоге получается жидкая смесь азота и кислорода, которая затем сохраняется в изолированном резервуаре, похожем на большой термос.

Чтобы высвободить накопленную энергию, охлажденная криосмесь нагревается, из-за чего расширяется и превращается обратно в газ, увеличивая свой объем примерно в 700 раз. Процесс создает давление, которое используется для запуска турбины для выработки электричества.

Принцип работы криогенного хранилища энергии oppdthewire.com

Британская компания Highview Power запустила на территории королевства экспериментальную установку мощностью 5 МВт. Криоэнергетическая станция может обслуживать до пяти тысяч домов в течение трех часов. Создатели уверены, что технология имеет большой потенциал для долгосрочного использования с экологическими источниками энергии.

В конце 2019 года представители компании заявили, что планируют построить свой первый большой коммерческий объект в Великобритании мощностью более 50 МВт. Установка заменит собой существующую теплоэлектростанцию, которая сейчас работает на угле.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исследователи в Австрии предложили использовать гравитационные хранилища энергии для накопления энергии из возобновляемых источников в регионах с низким потреблением электричества.

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