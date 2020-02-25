Стрімкий розвиток відновлюваної енергії поставив перед енергетиками питання про необхідність створення систем зберігання електрики. Згодом вони повинні стати головним інструментом для балансування нестабільного процесу видобутку "зеленої" енергії, замінивши собою атомну і гідроенергетику.

У пошуках найбільш ефективних способів накопичення енергії вчені вже використовували водень, літій-іонні батареї і навіть гравітацію. В Європі вирішили спробувати новий спосіб – кріоенергетіку, йдеться в статті на сайті "Авенстон".

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Кріогенні установки під час роботи накопичують надлишкову енергію шляхом зрідження повітря в холодильних установках і охолодження його до температури -190 °C. У підсумку виходить рідка суміш азоту і кисню, яка потім зберігається в ізольованому резервуарі, схожому на великий термос.

Щоб вивільнити накопичену енергію, охолоджена кріосуміш нагрівається, через що розширюється і перетворюється назад в газ, збільшуючи свій обсяг приблизно в 700 разів. Процес створює тиск, який використовується для запуску турбіни для вироблення електрики.

Принцип роботи кріогенного сховища енергії oppdthewire.com

Британська компанія Highview Power запустила на території королівства експериментальну установку потужністю 5 МВт. Кріоенергетічна станція може обслуговувати до п'яти тисяч будинків протягом трьох годин. Творці впевнені, що технологія має великий потенціал для довгострокового використання з екологічними джерелами енергії.

В кінці 2019 року представники компанії заявили, що планують побудувати свій перший великий комерційний об'єкт в Великобританії потужністю понад 50 МВт. Установка замінить собою існуючу теплоелектростанцію, яка зараз працює на вугіллі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дослідники в Австрії запропонували використовувати гравітаційні сховища енергії для накопичення енергії з поновлюваних джерел в регіонах з низьким споживанням електрики.

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