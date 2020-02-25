Головна Новини
25 лютого • оновлено в 16:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Фінанси

Прибуток від "зеленої" енергетики вирішили збільшити за допомогою кріотехнологій

683
Читати матеріал російською

Стрімкий розвиток відновлюваної енергії поставив перед енергетиками питання про необхідність створення систем зберігання електрики. Згодом вони повинні стати головним інструментом для балансування нестабільного процесу видобутку "зеленої" енергії, замінивши собою атомну і гідроенергетику.

У пошуках найбільш ефективних способів накопичення енергії вчені вже використовували водень, літій-іонні батареї і навіть гравітацію. В Європі вирішили спробувати новий спосібкріоенергетіку, йдеться в статті на сайті "Авенстон".

Ілюстрація

Ілюстрація

quantumlevitation.com

Кріогенні установки під час роботи накопичують надлишкову енергію шляхом зрідження повітря в холодильних установках і охолодження його до температури -190 °C. У підсумку виходить рідка суміш азоту і кисню, яка потім зберігається в ізольованому резервуарі, схожому на великий термос.

Щоб вивільнити накопичену енергію, охолоджена кріосуміш нагрівається, через що розширюється і перетворюється назад в газ, збільшуючи свій обсяг приблизно в 700 разів. Процес створює тиск, який використовується для запуску турбіни для вироблення електрики.

Принцип роботи кріогенного сховища енергії

Принцип роботи кріогенного сховища енергії

oppdthewire.com

Британська компанія Highview Power запустила на території королівства експериментальну установку потужністю 5 МВт. Кріоенергетічна станція може обслуговувати до п'яти тисяч будинків протягом трьох годин. Творці впевнені, що технологія має великий потенціал для довгострокового використання з екологічними джерелами енергії.

В кінці 2019 року представники компанії заявили, що планують побудувати свій перший великий комерційний об'єкт в Великобританії потужністю понад 50 МВт. Установка замінить собою існуючу теплоелектростанцію, яка зараз працює на вугіллі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дослідники в Австрії запропонували використовувати гравітаційні сховища енергії для накопичення енергії з поновлюваних джерел в регіонах з низьким споживанням електрики.

Коли в Україні заборонять весь пластик - дізнайся першим в Telegram GreenOboz

Автор
Алекс Шухарт
Тег
Green Oboz
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги