Tesla раптово увійшла в трійку найдорожчих автокомпаній: що стало причиною

Компанія Tesla через різке зростання курсу своїх акцій увійшла в список трьох найдорожчих автовиробників світу.

Про це повідомляє IXBT. Однією з причин здорожчання акцій компанії стала заява Ілона Маска про будівництво "Гігафабрики 4" (Gigafactory) в Німеччині.

Глава компанії Tesla Ілон Маск

Наразі ринкова капіталізація Tesla становить $63 млрд. Завдяки цьому компанія розташовується на третьому місці в списку найдорожчих виробників авто: друге місце залишається за концерном Volkswagen (капіталізація $98,9 млрд), а лідерську позицію з великим відривом утримує японська Toyota з капіталізацією в $205 млрд.

Водночас видання зазначає, що зростання цін на акції Tesla пов'язане не тільки з інформацією про відкриття заводу в Німеччині. Серед причин також називають запуск заводу Gigafactory 3 в Шанхаї і початок випуску електромобілів на його потужностях, анонс виробництва кросовера Model Y і пікапа Cyber Truck.

"Якщо всі ці моделі будуть позитивно сприйняті ринком, то протягом року-двох Tesla цілком здатна відтіснити Volswagen і значно наблизитися до Toyota", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla показала перші електромобілі марки Model 3, які були виготовлені на фабриці Gigafactory в китайському Шанхаї.

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