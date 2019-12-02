Призведе до катастрофи: напророчено розгромний ефект від зниження "зеленого" тарифу в Україні

Ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке хоче провести уряд України, призведе до руйнування галузі, кризи банківської системи, дефолту і втрати довіри інвесторів.

Про це заявив керівник відділу сталого розвитку аудиторської компанії Baker Tilly Олександр Басько в інтерв'ю "НВ Бізнес". На його думку, така радикальна зміна нормативної бази призведе до того, що Україна зазнає "мільйонних збитків" за порушення своїх інвестиційних зобов'язань в сфері відновлюваної енергетики (ВДЕ)

"Вибираючи курс на розвиток зеленої енергетики, Україна оголосила світу про намір працювати прозоро з інвесторами. Однак сьогодні "недотримання слова" і зниження "зеленого" тарифу може розвалити галузь ВДЕ і привести до руйнування банківської системи і дефолту країни в цілому", – заявив Басько , коментуючи заяву представників уряду України про намір знизити ставку "зеленого" тарифу, за яким уряд викуповує у виробників енергію з відновлюваних джерел.

За словами експерта, уряд для зниження тарифів наводить такі аргументи:

в бюджеті немає грошей для виплати по тарифах;

знизилися ціни на обладнання для "зеленої" енергетики;

дисбаланс на ринку призвів до того, що провідні гравці отримують надприбуток;

висока ставка зеленого тарифу створює дисбаланс в енергосистемі.

Однак, зазначає експерт, подібні заяви керівництва країни "не витримують критики". "Потужність існуючих об'єктів ВДЕ до сих пір не перевищила встановлені для України зобов'язання по 11% ВДЕ. Що стосується вартості обладнання, то заглядати в кишеню інвестору і рахувати гроші, які самі пообіцяли йому заплатити, щонайменше непорядно", – зазначає Басько.

Коментуючи заяви про "надприбутки провідних гравців", аналітик нагадує, що в Україні на ринку ВДЕ працюють інвестори з усіх країн світу, і зниження тарифів торкнеться всіх учасників ринку. При цьому він підкреслив, що заява про дисбаланс в енергосистемі також неспроможна, оскільки "ретроспективне зниження зеленого тарифу фактично призведе до здешевлення електроенергії в мережі на 5 копійок", причому ця сума "здатна викликати ефект доміно, обвалити банківську систему і викликати дефолт в країні" .

"В Україні в "зелених" кредитах знаходиться 2,5 млрд євро. Зниження тарифу призведе до дефолту зобов'язань одержувача кредиту, який не зможе виплачувати тіло і відсотки по кредиту. Неповернуті кредити можуть привести до дефолту як мінімум одного системного держбанку. В результаті фінансова система Україна отримає серйозний удар", – підкреслює Басько.

При цьому аналітик наводить приклад Румунії, Іспанії та Італії, які зробили ретроспективне зниження зеленого тарифу. "Це призвело до ряду судових позовів до міжнародного арбітражу. Найголовніше, таким кроком фактично зруйнована галузь ВДЕ, яку не можуть відновити протягом останніх 2-3 років через втрату довіри інвесторів", – попереджає Басько.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як президент України Володимир Зеленський заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде. За словами президента, уряд "не робитиме ніяких кроків, які погіршать умови для ведення бізнесу в Україні".

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