Сингапур начал строить гигантские "зеленые" станции для отказа от нефти

Стратегия правительства Сингапура предусматривает в течение 15 лет свести к нулю выбросы СО2 в атмосферу, для чего планируется отказ от ископаемого топлива в пользу солнечной энергетики.

Для достижения своих целей государство потратит порядка $100 млрд, пишет Bloomberg. Сейчас на долю промышленности Сингапура приходится 60% выбросов, из которых три четверти на нефтепереработку и нефтехимию.

Комплекс фотоэлектрических панелей в Сингапуре

"Сингапур не может представить себе будущее, где сжигается нефть и газ, и думаю, что остальные страны тоже перейдут на низкоуглеродистые источники энергии. Если такие крупные игроки, как Сингапур, отучатся от роста на основе ископаемого топлива, изменение климата замрет и больше не будет расти", – завил профессор Школы государственной политики им. Ли Куан Ю в Сингапуре Винод Томас.

Сейчас Сингапур является домом для третьего по величине в мире центра торговли нефтью, после Нью-Йорка и Лондона, и одним из ведущих мировых центров по её переработке. Нефтегазовый сектор оценивается в $80 млрд, а Сингапур получает 95% электроэнергии из природного газа.

Правительство инвестирует в возобновляемые источники энергии и хочет, чтобы к 2030 году солнечные панели могли обеспечить электроэнергией около четверти домохозяйств. Однако это составит всего 4% от общего спроса на энергию, хотя и станет явным прогрессом по сравнению с 1% в настоящее время.

Частично проблема заключается в том, что для больших солнечных ферм очень мало земли. Вместо этого правительство планирует установить панели на крышах своих 10 000 общественных зданий. Энергетическая компания Sembcorp Solar Singapore собирается построить на водохранилище одну из крупнейших в мире плавучих солнечных ферм – размером с 45 футбольных полей.

Ранее OBOZREVATEL писал, как ученые из Университета Гронингена в Нидерландах и Наньянского технологического университета в Сингапуре смогли повысить эффективность солнечных панелей на 30%.

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