Сінгапур почав будувати гігантські "зелені" станції для відмови від нафти

Стратегія уряду Сінгапуру передбачає протягом 15 років звести до нуля викиди СО2 в атмосферу, для чого планується відмова від викопного палива на користь сонячної енергетики.

Для досягнення своїх цілей держава витратить близько $100 млрд, пише Bloomberg. Зараз на частку промисловості Сінгапуру припадає 60% викидів, з яких три чверті на нафтопереробку і нафтохімію.

Комплекс фотоелектричних панелей в Сінгапурі

"Сінгапур не може уявити собі майбутнє, де спалюється нафта та газ, і думаю, що інші країни теж перейдуть на низьковуглецеві джерела енергії. Якщо такі великі гравці, як Сінгапур, відучаться від зростання на основі викопного палива, зміна клімату завмре і більше не буде рости", – завив професор Школи державної політики ім. Лі Куан Ю Винод Томас.

Зараз Сінгапур є домом для третього за величиною в світі центру торгівлі нафтою, після Нью-Йорка і Лондона, і одним з провідних світових центрів з її переробки. Нафтогазовий сектор оцінюється в $80 млрд, а Сінгапур отримує 95% електроенергії з природного газу.

Уряд інвестує в поновлювані джерела енергії і хоче, щоб до 2030 року сонячні панелі могли забезпечити електроенергією близько чверті домогосподарств. Однак це складе всього 4% від загального попиту на енергію, хоча і стане явним прогресом в порівнянні з 1% у даний час.

Частково проблема полягає в тому, що для великих сонячних ферм дуже мало землі. Замість цього уряд планує встановити панелі на дахах своїх 10 000 громадських будівель. Енергетична компанія Sembcorp Solar Singapore збирається побудувати на водосховищі одну з найбільших в світі плавучих сонячних ферм – розміром з 45 футбольних полів.

Раніше OBOZREVATEL писав, як вчені з Університету Гронінгена в Нідерландах і Наньянського технологічного університету в Сінгапурі змогли підвищити ефективність сонячних панелей на 30%.

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