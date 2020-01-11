Ответ Путину? Лукашенко ввел новый налог для России

Правительство Беларуси ввело экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории в размере 50% от прибыли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу президента республики Александра Лукашенко. Налог введен из-за разногласий между лидерами держав по поводу условий поставок нефти в 2020 году на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Беларуси, отмечает издание.

Александр Лукашенко и Владимир Путин tass.com

"Транзит российской нефти по нефтепроводу “Дружба” через территорию Беларуси составляет около 60 млн тонн в год, что делает это направление одним из ключевых для России. Впоследствии сырье поступает на заводы Германии, Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. При этом НПЗ самой Беларуси ежегодно получает порядка 18 млн тонн нефти", – сообщают авторы агентства.

Указ о введении нового налога появился после того, как Лукашенко признал провал переговоров о поставках нефти из России. По его словам, причиной стала слишком высокая цена, после чего официальный Минск начал поиски альтернативных источников сырья.

“Для создания финансового источника ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Также в правительстве Беларуси подчеркивают, что в дальнейшем облагаться налогом также будет транзитная транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводам.

"Запланированные на январь поставки российской нефти в Белоруссию по железной дороге составляют 100 тыс. тонн. Поставки дизтоплива в направлении Белоруссии за январь-ноябрь 2019 года составили по железной дороге 111 тыс. тонн, трубопроводным транспортом – 711 тыс. тонн", – резюмируют авторы агентства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Лукашенко дал указание начать масштабную переработку низкокачественной древесины республики в топливные пеллеты. Свое решение глава Беларуси аргументировал желанием "минимизировать импорт углеводородов из России".

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