Відповідь Путіну? Лукашенко ввів новий податок для Росії

Уряд Білорусі ввів екологічний податок на транзит нафти і нафтопродуктів своєю територією в розмірі 50% від прибутку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу президента республіки Олександра Лукашенка. Податок введено через розбіжності між лідерами держав з приводу умов поставок нафти в 2020 році на нафтопереробний завод (НПЗ) Білорусі, зазначає видання.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін tass.com

"Транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" через територію Білорусі становить близько 60 млн тонн на рік, що робить цей напрямок одним з ключових для Росії. Згодом сировина надходить на заводи Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. При цьому НПЗ самої Білорусі щорічно отримує близько 18 млн тонн нафти", – повідомляють автори агентства.

Указ про введення нового податку з'явився після того, як Лукашенко визнав провал переговорів про постачання нафти з Росії. За його словами, причиною стала занадто висока ціна, після чого офіційний Мінськ почав пошуки альтернативних джерел сировини.

"Для створення фінансового джерела ліквідації можливих екологічних наслідків у разі аварії на магістральному нафтопроводі або інших непередбачених ситуацій, пов'язаних з переміщенням нафти і нафтопродуктів по території Білорусі, для організацій, які здійснюють транспортування нафти і нафтопродуктів, встановлено ставку податку на прибуток в розмірі 50%", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Також в уряді Білорусі підкреслюють, що в подальшому обкладатися податком також буде транзитне транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами.

"Заплановані на січень поставки російської нафти до Білорусі залізницею становлять 100 тис. тонн. Поставки дизпалива в напрямку Білорусі за січень-листопад 2019 року становили по залізниці 111 тис. тонн, трубопровідним транспортом – 711 тис. тонн", – резюмують автори агентства.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Лукашенко дав вказівку почати масштабну переробку низькоякісної деревини республіки в паливні пелети. Своє рішення глава Білорусі аргументував бажанням "мінімізувати імпорт вуглеводнів з Росії".

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