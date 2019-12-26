"Найгірший сценарій розвитку": в "Укренерго" розповіли про кризу "зелених" тарифів

В Україні затягують ситуацію з вирішенням питання "зелених" тарифів, що погіршує інвестиційний клімат і відлякує інвесторів.

Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" заявив глава національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук. За його словами, представники Міністерства енергетики та захисту довкілля нічого не роблять, щоб вирішити проблему.

"Питання щодо "зелених" тарифів перебуває в якомусь напівзамороженому стані в одному з найгірших сценаріїв, який тільки може бути. У нас сидить профільне міністерство... і ножівкою відпилює шматки від інвестиційного клімату, постійно розповідаючи про те, як цей інвестиційний клімат буде псуватися. І водночас нічого не робить", – висловив обурення Ковальчук.

За його словами, такий стан справ у країні породжує негатив серед інвесторів через постійне очікування зменшення "зеленого" тарифу, ускладнення умов роботи на ринку відновлюваної енергетики тощо. Ковальчук також висловив упевненість у тому, що зараз потрібно оперативно ухвалювати конкретні рішення, які забезпечать баланс ситуації.

"Це те саме, що не робити операцію хворому пацієнту через гангрену. Відрізати ногу – погано, жахливо жити потім без ноги, дуже недобре. Але якщо не відрізати швидко, то однаково рано чи пізно доведеться відрізати більше. І жити буде ще гірше", – підкреслює він.

Також Ковальчук розкритикував пропозиції Міненерго щодо методики зниження "зеленого" тарифу. За його словами, представники відомства запропонували добровільне зниження у відсотковому співвідношенні, що "не залишає відчуття справедливості".

"Є інвестори, які ввели об'єкти "зеленої" енергетики в експлуатацію з цінами по 13 грн за кВт/год, а є ті, які ввелись зараз з цінами в районі 4 грн за кВт/год. А зараз зниження обговорюється у відсотках. Якщо на десять відсотків впаде той, що вводився в експлуатацію з ціною 13 грн, то він, як і раніше, матиме мегаціну вдесятеро вищу за умовну оптову, що склалася на ринку "на добу вперед". Обговорювати потрібно значення тарифу, а не відсоток його зниження", – підкреслив чиновник.

Ковальчук окремо наголошує зростання невдоволення серед інвесторів через відсутність конкретних рішень з боку уряду. За його словами, рішення щодо "зеленого" тарифу потрібно було ухвалити давно, що позбавило б країну від проблем з балансуванням енергосистеми, імпортом енергії і обмеженнями "зеленої" генерації.

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